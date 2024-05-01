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Yaşam
10
Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

2024-05-01 16:40:18
Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

Ağrı'da göçerlerin yolculuğu koyun ve kuzu sesleriyle başladı.

#1
Foto - Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

Havaların ısınmasıyla göçerler, binlerce küçükbaş hayvanını Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip yaylalarına götürmek için günler süren zorlu yolculuğa başladı.

#2
Foto - Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

Her yıl Iğdır ve Bitlis başta olmak üzere çevre illerden besicilerin yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için getirdiği Ağrı'daki yüksek rakımlı yaylalarda, havaların ısınmasıyla karlar da eriyor.

#3
Foto - Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

Iğdır'da yaşayan göçerler, doğanın canlanmaya başladığı Ağrı'nın yaylalarına küçükbaş hayvan sürülerini getirmek için hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı.

#4
Foto - Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

Hayvan sürüleriyle Balık Gölü mevkisini kullanarak zorlu coğrafya şartlarında gece gündüz demeden ilerleyip Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumlubucak köyüne ulaşan göçerler, dinlene dinlene zorlu yolculuklarına devam ediyor. Havaların sıcak olduğu saatlerde hayvanlarını dinlendirip derelerde su ihtiyacını karşılayan göçerler, daha sonra gidecekleri yüksek rakımlı yaylalara ulaşmak için yeniden yola koyuluyor. Yaz aylarını zengin bitkisi örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarda geçirecek göçerler, her türlü bakımını yaptıkları hayvanlarını sonbahara doğru havaların serinlemeye başlamasıyla memleketlerine götürecek.

#5
Foto - Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

Koyun ve kuzu sesleriyle yankılanan zorlu yayla yolculuğu, dronla görüntülendi. Göçerlerden Abdurrahman Doğruyol Iğdır'ın Halfeli beldesinde yaşadıklarını ve her yıl hayvanlarını farklı yaylalara götürdüklerini söyledi.

#6
Foto - Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

Göçer yaşamanın zor olduğunu ancak hayvanları için bunu yapmak zorunda olduklarını belirten Doğruyol, şöyle konuştu: "3 gündür hayvanlarımızı dinlendire dinlendire otlatarak yolumuza devam ediyoruz. Geceleri de hayvanlarımızı belirli yerlerde yatırıyoruz. Hepsi bizim için zorluk. Hamur ilçesinde bulunan yaylalara gidiyoruz. Yaklaşık 3 günlük yolumuz var. 3 ay yaylada kalıp eylül ortasında dönüş yoluna geçiyoruz. Tabii ki çok zor oluyor, halimizi görüyorsunuz."

#7
Foto - Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

Suat Doğruyol ise Iğdır'ın yaz aylarında çok sıcak olması nedeniyle hayvanlarını yaylalara götürdüklerini anlattı.

#8
Foto - Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

Sürüyü yabani hayvan saldırılarından korumak için çok dikkatli hareket ettiklerini dile getiren Doğruyol, şunları kaydetti:

#9
Foto - Göçerlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı

"Yazı yaylada geçirip daha sonra köyümüze dönüyoruz. 4-5 gündür yollardayız, yolculuk zor geçiyor. Yaylaya ulaşmak için 1-2 günlük yolumuz kaldı. Geceleri hayvanları uyutuyoruz. Kurtlarla mücadele ediyoruz. Havalar soğuk olmazsa ve ot varsa yolculuk iyi gidiyor. Yağmurlu günlerde hayvanlar durmuyor. Biz her sene böyleyiz. Önceki yıllarda Sarıkamış tarafına gidiyorduk. Bu sene Ağrı tarafına geldik." Selahattin Doğruyol da yaşamlarının büyük bölümünü yaylalarda geçirdiklerini anlattı.

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