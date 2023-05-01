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Yaşam
5
Göç değil adeta dans ediyorlar

2023-05-01 09:33:52
Göç değil adeta dans ediyorlar

Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Göç değil adeta dans ediyorlar

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara giden inci kefalinin 3 aylık muhteşem göçü başlıyor.

#2
Foto - Göç değil adeta dans ediyorlar

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan "muhteşem yolculuğu" yakında başlıyor. Her yılın Nisan ayında Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkıp tatlı sulara gelen inci kefalleri burada iki hafta fizyolojik uyumu sağladıktan sonra suyun tersine göç ediyor. Bu yolculukta balıkların en büyük engeli kaçak avcıların yanı sıra martı, yılan ve kaplumbağalar oluşturuyor. Bu yıl yağışların az olması nedeniyle debisi düşen akarsulara göç eden inci kefalleri, kuraklıkla da mücadele edeceği belirtiliyor.

#3
Foto - Göç değil adeta dans ediyorlar

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Nisan ayının başından itibaren inci kefallerinin Van Gölü'ne dökülen akarsuların ağzında toplanmaya başladığını belirtti. Akarsu ağızlarında binlerce ton inci kefalinin toplandığını ve burada akıntının tersine yüzmek için beklediğini ifade eden Akkuş, “Van Gölü tuzlu ve sodalı bir gölken, akarsular tatlı sulardır. Dolayısıyla Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından inci kefallerinin akarsulara girmesi bir anda gerçekleşmiyor. Öncelikle akarsu ağızlarında yaklaşık iki haftalık fizyolojik uyum sürecini atlatıyorlar. Fizyolojik uyum sürecinden sonra akarsuların yukarı kesimlerine doğru yüzmeye başlıyorlar. İnci kefalleri ortalama 21 santimetre boyundadır. Bu balık gerektiğinde gölde 100 kilometreye yakın yol kat ediyor. Daha sonra üremek için gireceği derenin ağzına geliyor ve buradan akarsuyun yaklaşık 23 kilometre kadar yukarılarına göç yolculuğunu gerçekleştiriyor. Üremek için dereye girdiği zaman inci kefalinin aklında tek bir düşünce var. Yani 100 binlerce yıllık bir sorumluluk onun omuzlarındadır. Bu sorumlulukla beraber akarsulara giriyor. Aklında bu düşünce olduğu için inci kefali 2 hafta boyunca hiçbir şekilde yem almıyor. Bütün enerjisini kas dokudan karşılıyor” dedi.

#4
Foto - Göç değil adeta dans ediyorlar

İnci kefallerinin boynun 20 katındaki yüksekliğindeki kayaları uçarak geçtiğini dile getiren Akkuş, “İnci kefalleri göç süresince martılarla ve yılanlarla mücadele ediyor. Tabi bunların hepsini yeniyor. Ancak inci kefalinin yenemediği tek bir düşmanı var. O da kaçak avcılar olan insanoğludur. Maalesef bu sene kaçak avcılara ek olarak kuraklık problemi de ortaya çıktı. Birçok derede su debileri beklenen ortalamanın çok daha altındadır. Bu sebepten dolayı bu yıl inci kefalinin bizim çok daha fazla yardımımıza ihtiyacı var. Çünkü inci kefali sadece neslini sürdürmek isteyen bir canlının ötesinde Van Gölü'ndeki 20 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Ümit ediyoruz ki bu sene başarılı bir üreme sezonu geçiririz” diye konuştu.

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