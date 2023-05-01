Göç değil adeta dans ediyorlar

İnci kefallerinin boynun 20 katındaki yüksekliğindeki kayaları uçarak geçtiğini dile getiren Akkuş, “İnci kefalleri göç süresince martılarla ve yılanlarla mücadele ediyor. Tabi bunların hepsini yeniyor. Ancak inci kefalinin yenemediği tek bir düşmanı var. O da kaçak avcılar olan insanoğludur. Maalesef bu sene kaçak avcılara ek olarak kuraklık problemi de ortaya çıktı. Birçok derede su debileri beklenen ortalamanın çok daha altındadır. Bu sebepten dolayı bu yıl inci kefalinin bizim çok daha fazla yardımımıza ihtiyacı var. Çünkü inci kefali sadece neslini sürdürmek isteyen bir canlının ötesinde Van Gölü'ndeki 20 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Ümit ediyoruz ki bu sene başarılı bir üreme sezonu geçiririz” diye konuştu.