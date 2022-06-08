Göbeklitepe'de metaverse ve yapay zeka etkinliği

Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'de yapay zeka ve metaverse etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yapay Zeka Politikaları Derneği işbirliğiyle Göbeklitepe Anfi'de gerçekleştirilen "Tarihin Sıfır Noktasından, Tarihin Dönüm Noktasına" etkinliğinde yaptığı konuşmada, başta kamu olmak üzere tüm sektörlere dijital dönüşümde öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi. Yapay zekanın öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Koç, milli teknoloji hamlesine uygun plan ve projeleri ciddi bir kararlılık ile uyguladıklarını dile getirdi. Tarımda yapay zekanın kullanımına özen gösterdiklerini vurgulayan Koç, şöyle devam etti: "Yapay zeka uygulamalarının tarımın geleceğinde büyük öneme sahip olacağını biliyoruz. Sulamadan ilaçlamaya, gübrelemeden hasada kadar birçok alanda yapay zeka kullanılacak. Tohumdan başlayıp soframıza gelene kadar her gıda, yapay zekayla izlenebilecek kontrol edilip analiz edilebilecek. Bu analizler sonucunda da doğal olarak tarımdaki verimliliğin artırılması hedefleniyor. Yapay zeka ile ayrılmaz bir bütün olan metaverse de herkesin özellikle de gençlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Metaverse şu anda hayal ettiğimiz kadar ileri bir noktaya henüz gelmedi, çok kısa sürede gelişme kat edecektir."