Gündem
Yeniakit Publisher
Cübbeli Ahmet Hoca ahının tuttuğu iki ismi açıkladı: Ben onlara böyle yaparsanız ahım tutar demiştim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cübbeli Ahmet Hoca ahının tuttuğu iki ismi açıkladı: Ben onlara böyle yaparsanız ahım tutar demiştim

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçmişte ah ettiği iki ismin kim olduğunu katıldığı bir yayında açıkladı.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk’ün eski genel yayın yönetmenleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında açıklama yaptı. Özellikle Ersoy’u çok sevdiğini ileten Ünlü, iki isme de “ah” ettiğini söyledi.

İktidara yakın gazeteci Hadi Özışık’a konuşan Ünlü, “Ben en çok Mehmet Akif Ersoy'a çok şaşırdım. Öbürlerini tanımıyorum, yani o hanımları falan pek bilmem. Ama Mehmet Akif, evime gelen giden birisiydi. Ama şimdi savcılığın elinde deliller var, itiraflar var, her şey var yani.” ifadelerini kullandı

Ünlü, “Ben şimdi ne diyeyim? Ama çok yazık oldu. Yani bu çocuklar, bu arkadaşlar zirvedeydi, daha da yükseleceklerdi.” diyerek “Ben Veyis Ateş’i de çok severdim, onu da tanırdım. Ama ben her ikisine de "ah" ettim. "Ah" ettim derken, yani beddua anlamında değil de, kırıldım onlara.” sözlerini sarf etti.

Sözlerinin devamında, “Ben Veyis Ateş’e kaç kere söyledim. 'Oğlum' dedim, 'Şu Dücane Cündioğlu’nu çıkarma.' 'Bu adam felsefe yapıyor, insanların beynini sulandırıyor, gençleri dinden imandan çıkarıyor' dedim. 'Yapma bunu' dedim” ifadelerini kullanan Ünlü, “O yine çıkardı, yine çıkardı. Ben de dedim ki: Bak Veyis, böyle devam edersen bu işin sonu iyi değil" dedi.

Mehmet Akif Ersoy’a da, aynı şeyi söylediğini dile getiren Ünlü, “O da gitti Mehmet Görmez’i çıkardı. Mehmet Görmez, Kurban Bayramı gecesi çıktı dedi ki; "Kurban diye bir şey Kur'an'da yok" dedi. Ya arkadaş, sen Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış adamsın, bu milletin bayram gecesi böyle şey söylenir mi? Mehmet Akif’e dedim ki: Mehmet Akif, bak bu adamları böyle parlatmayın, bu milletin inancıyla oynatmayın. O da dinlemedi.” ifadelerine yer verdi.

Ünlü, konuşmasında "Ben dedim ki bunlara: "Bak, böyle yaparsanız ahım tutar." Ama yani şimdi bu uyuşturucu meselesi, bu masonik yapılar, bu satanist muhabbetleri... Bunlar çok ağır şeyler. Ben bunlara üzüldüm. Keşke böyle olmasaydı. Keşke aileleriyle, çoluk çocuklarıyla huzur içinde olsalardı da bu işlere hiç bulaşmasalardı. Yazık ettiler kendilerine.” sözlerini sarf etti.

Yorumlar

Gaffar

Cübbeli nin ahı tuttumu tam tutar.Kendisini iğrenç suçla içeri attıran,hasta hasta hapis yattıran fetö ye ettiği bedduadan sonra fetö darmadağın oldu.Fetö diye bir örgüt kalmadı.Onun için Cübbeli nin bedduasını almamak lazım.
