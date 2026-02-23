Samsung One UI 9 gelmek için gün sayıyor: İşte ilk görüntüler!

DAHA MODERN TASARIM VE KOMPAKT DÜZEN Sızdırılan bilgilere göre One UI 9, önceki sürümdeki hareketli öğeleri korurken çok daha modern bir arka plan grafiğine ev sahipliği yapıyor. Özellikle Samsung Internet tarayıcısına eklenen yeni kompakt düzen seçeneği, yenilenmiş bir alt çubukla daha sürükleyici bir arayüz deneyimi sunuyor.