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Dünya
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Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

2022-09-02 15:18:48
Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

Mısır'daki piramitlerin nasıl inşa edildiği binlerce yıldır bir gizem oldu. Ortaya içinde uzaylıların da bulunduğu çeşitli komplo terorileri atıldı. Yeni bir çalışma, işçilerin bazıları 15 ton ağırlığındaki dev taşları taşımak için Nil Nehri'ne ait bir kanalda yüzdürdüğünü ortaya koydu. Araştırmacılar, Büyük Giza Piramidi'nin bulunduğu yere yakın bir yerde akan Nil nehrine bağlı Khufu kanalını ortaya çıkardı. Söz konusu kanal, MÖ 600 yılında kuruduğundan günümüzde bulunmuyor. Mısır piramitleri nasıl yapıldı? Mısır piramitleri ne zaman yapıldı?

#1
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

Yeni bir çalışma, Khufu olarak bilinen Nil'in uzun süredir kayıp olan bir kanalının, Büyük Giza Piramidi'nin bulunduğu yere yakın bir yerde aktığını ve MÖ 600 civarında kurumadan önce piramidini inşa etmek adına 2,3 milyon taş bloğu taşımak için kullanıldığını gösterdi.

#2
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

4 BİN YILDAN DAHA ESKİ METİNLERLE DESTEKLENDİ - Yeni keşif, Giza'nın karşısındaki kayalıklardan blokları taşımak için Nil'i kullanan ve piramitleri inşa etmek için Kızıldeniz'den gelen tekneleri tasvir eden 4 bin yıldan daha eski bir papirüsteki metinle desteklendi.

#3
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

Araştırmacılar, Nil'in bu kolu olmasaydı, 4 bin yıllık piramitlerin inşa edilmesinin imkansız olduğunu söylüyor.

#4
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

Eski Mısırlıların, o günün koşullarında, ağırlığı 15 tona kadar ulaşan taş blokları 800 kilometre uzağa taşımasının başka bir yolu olmadığı belirtiliyor.

#5
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Büyük Giza Piramidi MÖ 2550'den MÖ 2490 yılına kadar kadar üç firavun tarafından inşa edildi. 3 piramitten oluşan nekropülündeki en yüksek olanı Firavun Khufu, daha küçük olan ikisi oğlu Firavun Khafre ve ön piramitler Firavun Menkaure yönetimi altında inşa edildi.

#6
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

Ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği, yıllarca dünyanın en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Şimdi, arkeologlar bunun Nil'in artık yok olmuş bir kolundan taşların teknelerle yüzdürülerek gerçekleştiğini ortaya koydu.

#7
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

MISIR PİRAMİTLERİ NASIL YAPILDI? - Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Giza bölgesinde 8 bin yıllık akarsu varyasyonlarını yeniden oluşturmak için polenden türetilen bitki örtüsü modellerini kullandı. Ekip ayrıca bataklık bitkilerinin, yumuşak ıslak topraklarda ve göl kenarlarında yetişen yarı sucul bitkilerin bölgedeki kalıntıları aradı. Sonuçlar, Khufu kanalınıni bölgede yeterince uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını gösterdi.

#8
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

KURAKLIK NEDENİYLE YOK OLDU - Çalışma, ayrıca binlerce yıl önce bu taşları taşımak için kullanılan limanın Nil'in 7 km batısında olduğunu belirledi. Bu mesafe önceki teorilerde oratya konulan 800 km'den oldukça kısa.

#9
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

Çalışmanın yazarları, "Sonuçlarımız, Giza’daki su kaynaklarının, Doğu Afrika'nın Güneş ışığına bağlı kuraklaşmasına yanıt verdiğini ve en düşük Nil seviyelerinin Hanedan Dönemi'nin sonunda kaydedildiğini gösteriyor. Khufu kanalı, Khufu, Khafre ve Menkaure dönemlerinde varlık gösterdi ve inşaat malzemelerinin Giza Piramit Kompleksi'ne taşınmasını kolaylaştırdı” değerlendirmesinde bulundu.

#10
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

GİZA PİRAMİTLERİ HAKKINDA - Öte yandan, Giza piramitleri her biri ortalama 2,5 ton olan kireçtaşı ve granitten yapılmış 2,3 milyon blok içeriyor. Ancak taşların önce kesilip daha sonra bölgeye nakledildiğine inanılıyor. MÖ 484-425 yılları arasında yaşamış olan antik Yunan tarihçi Herodot, Giza piramitlerini tamamlamanın 20 yıl sürdüğünü ve inşaatta 100 bin kişinin çalıştığını belirtti. Mumyalanmış kalıntılar ve bir zamanlar piramitlere gömülen değerli eşyalar mezar soyguncuları tarafından çalındı ​​ve yapılar binlerce yıl içinde hasar gördü. Arkeologlar, bu nedenle dev yapıların şu anda ilk inşa edildiklerinden çok daha küçük olduğunu belirtiyor.

#11
Foto - Gizem çözüldü: Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

MISIR PİRAMİTLERİ NE ZAMAN YAPILDI? - MÖ 2551-2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal kompleks, Dünyanın yedi harikasından biri olup, bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir. Bu piramidin Mısır firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü sanılmaktadır.

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