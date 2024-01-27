Girlevik Şelalesi'nde kartpostallık manzara

Tunceli'den şelaleyi görmek için gelen Hıdır Eren ise "Bu şelalenin ilkbaharda ayrı bir güzelliği var, sonbaharda ayrı bir güzelliği var, gördüğünüz gibi kışın da bambaşka bir güzelliği var. Erzincan'da doğa harikası birçok yerler var. Kemaliye olsun, İliç olsun çok güzel yerler. Yalnız burası insana su sesiyle doğanın güzelliği özellikle kış aylarında daha çok huzur veriyor" diye konuştu.