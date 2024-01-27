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Yaşam
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Girlevik Şelalesi'nde kartpostallık manzara

2024-01-27 21:45:28
Girlevik Şelalesi'nde kartpostallık manzara

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen Girlevik Şelalesi'nde güzel manzaralar oluştu.

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Foto - Girlevik Şelalesi'nde kartpostallık manzara

Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, bölgede yaşanan yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2020 tarihinde "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesinin ardından ziyaretçilerini cezbediyor.

#2
Foto - Girlevik Şelalesi'nde kartpostallık manzara

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

#3
Foto - Girlevik Şelalesi'nde kartpostallık manzara

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - Girlevik Şelalesi'nde kartpostallık manzara

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Kazım Yaman, "Buranın çok güzel bir doğası var, şelale çok güzel görünüyor. Karın yağmasıyla da harika bir manzara oluştu. Herkesi bu güzelliği görmeyi tavsiye ederim, adeta görsel şölen sunan şelaleye gelen ziyaretçiler yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel bu eşsiz manzarayı herkesin gelip görmesi gerekir" dedi.

#5
Foto - Girlevik Şelalesi'nde kartpostallık manzara

Tunceli'den şelaleyi görmek için gelen Hıdır Eren ise "Bu şelalenin ilkbaharda ayrı bir güzelliği var, sonbaharda ayrı bir güzelliği var, gördüğünüz gibi kışın da bambaşka bir güzelliği var. Erzincan'da doğa harikası birçok yerler var. Kemaliye olsun, İliç olsun çok güzel yerler. Yalnız burası insana su sesiyle doğanın güzelliği özellikle kış aylarında daha çok huzur veriyor" diye konuştu.

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