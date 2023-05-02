Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

3. TUZ VE ŞEKER ORANLARINI MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN Vücudumuza gereğinden fazla tuz ve şeker almak hepimizin de bildiği gibi bazı sıkıntılara yol açıyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak için aldığınız ürünlerin besin tablosunda yazan tuz ve şeker oranlarına özellikle dikkat etmelisiniz. Özellikle fazla miktarda şeker içeren gıdaları gün içinde sık sık tüketmek kanınızdaki insülin hormonunun aşırı derecede salgılanmasına veya damarların tahribatına yol açabilir. Ürünlerin etiketlerinde geçen; rafine şeker, yarı beyaz şeker, invert şeker grubu, glukoz şurubu, fruktoz şurubu, mısır şurubu, maltoz şurubu, susuz dekstroz veya ham kamış şekeri gibi ibareler de ürünün şeker içerdiği gösterir. Ayrıca Sodyum (Na), tuzun bir bileşenidir ve tuzun yanı sıra bu ibareye denk geldiğinizde alacağınız tuz miktarına özellikle dikkat etmeniz gerekir.