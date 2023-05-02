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Yaşam
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Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

2023-05-02 15:13:10
Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

Mutfaklarımız paketli ürünlerle dolu... Neredeyse hepimiz paketlerde yalnızca tarihlere bakım ürünleri sepetlere atıyoruz. Peki, ne yediğimizi öğrenmek için paketli gıdalardaki etiketler nasıl okunur?

#1
Foto - Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

Mutfaklarımızda kullandığımız ürünlerin neredeyse tamamımı paketli ürünler oluşturuyor. Paketli gıda satın alınırken genellikle tarihine bakılıyor. Ancak etiketlerde işimize yarayacak, o ürünü alıp almamıza karar vermemi sağlayacak bilgiler yer alıyor. Peki, gıda etiketleri nasıl okunur? Gıdaların üzerinde bulunan etiketlerin okunması konusunda Para Durumu web sitesinde yer alan haberde şu detaylar bulunuyor:

#2
Foto - Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

BESİN ETİKETİ NEDİR? Besin etiketi, en temel anlamıyla paketin içindeki gıdanın porsiyonunu, kalorisini ve içerdiği maddelerin bilgisini içeren etikettir. Ürünü satın almadan önce içeriği hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar.

#3
Foto - Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

1- PORSİYON DEĞERİNE DİKKAT EDİN Yediklerinizin miktarını dengede tutmanız açısından aldığınız paketli ürünün porsiyonunu bilmeniz çok önemli. Örneğin bir çikolata aldığınızda arkasını çevirdiğiniz zaman besin değerlerinin yer aldığı tabloyu ve içindekiler kısmını görürsünüz. Bu tablodaki değerler genellikle 100 g üzerinden verilir. Ürünün tam olarak hangi besin grubundan ne kadar içerdiğini anlamanız için paketin üstünde yazan tam gramaja bakıp tablodaki oranları bu gramaja göre oranlamanızı tavsiye ederiz.

#4
Foto - Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

2- KALORİ MİKTARI KONTROLÜ YAPIN Kalori kontrolü yapmak, dengeli beslenmenin olmazsa olmazı. Yediğimiz yiyeceklerin içeriği kalori miktarını bildiğimizde çok daha bilinçli şekilde beslenebiliyoruz. Piyasada bulunan paketli ürünlerin, yine gramajlarına göre ne kadar kalori içerdiğini paketin arkasındaki tablodaki değerleri okuyarak dikkatlice inceleyebilirsiniz.

#5
Foto - Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

3. TUZ VE ŞEKER ORANLARINI MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİN Vücudumuza gereğinden fazla tuz ve şeker almak hepimizin de bildiği gibi bazı sıkıntılara yol açıyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak için aldığınız ürünlerin besin tablosunda yazan tuz ve şeker oranlarına özellikle dikkat etmelisiniz. Özellikle fazla miktarda şeker içeren gıdaları gün içinde sık sık tüketmek kanınızdaki insülin hormonunun aşırı derecede salgılanmasına veya damarların tahribatına yol açabilir. Ürünlerin etiketlerinde geçen; rafine şeker, yarı beyaz şeker, invert şeker grubu, glukoz şurubu, fruktoz şurubu, mısır şurubu, maltoz şurubu, susuz dekstroz veya ham kamış şekeri gibi ibareler de ürünün şeker içerdiği gösterir. Ayrıca Sodyum (Na), tuzun bir bileşenidir ve tuzun yanı sıra bu ibareye denk geldiğinizde alacağınız tuz miktarına özellikle dikkat etmeniz gerekir.

#6
Foto - Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

4. KARBONHİDRAT, PROTEİN VE YAĞ DENGESİ Besin etiketini okurken dikkat etmeniz gereken diğer bir husus da karbonhidrat, protein ve yağ gibi besin gruplarının dengesine dikkat etmek. Aldığınız ürünün eklenti şeker, doymuş ve trans yağ oranı az, protein oranı ise yüksek olmalı.

#7
Foto - Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

5. GLÜTEN VE LAKTOZ ALERJİSİNE DİKKAT Belirli maddelere alerjimiz olabilir. Örneğin; buğdayda bulunan glüten ya da süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz, bazı kişilerde çeşitli hassasiyetlere yol açabiliyor. Bu durum da sindirim sorunlarına neden oluyor. Eğer bu maddelere karşı hassasiyetiniz varsa ürünlerinde bu ürünlerin içerip içermediğine dair ibarelere özellikle dikkat etmelisiniz.

#8
Foto - Gıdaların üzerinde ne yazıyor? İşte, paketlerin üzerindeki etiketleri okumanın yolları

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