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Yaşam
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Gezginlerin yeni rotası: Hizan

2024-05-14 11:43:55
Gezginlerin yeni rotası: Hizan

Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan taş evler gezginler ve fotoğraf tutkunlarının yeni rotası haline geldi.

#1
Foto - Gezginlerin yeni rotası: Hizan

Bitlis’in Hizan ilçesinde taş evlerden oluşan köyler, fotoğrafçılar ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.

#2
Foto - Gezginlerin yeni rotası: Hizan

Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, doğal yapılarıyla birlikte eşsiz görüntüler sunuyor.

#3
Foto - Gezginlerin yeni rotası: Hizan

Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler ki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

#4
Foto - Gezginlerin yeni rotası: Hizan

Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü; taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

#5
Foto - Gezginlerin yeni rotası: Hizan

Türkiye’nin farklı illerinden gelen gezgin ve fotoğrafçılar üst üste yapılı eski taş evlerin bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan güzel manzaraları hem izleme hem de fotoğraflama şansı yakalıyor.

#6
Foto - Gezginlerin yeni rotası: Hizan

Taş evlerin oluşturduğu manzara havadan drone ile de görüntülendi.

#7
Foto - Gezginlerin yeni rotası: Hizan

Van’ın Erciş ilçesinden gelen doğa ve gezi fotoğrafçısı Sinan Güngör, “Doğa ve gezi fotoğrafçısıyım. Van’ın Erciş ilçesinde yaşıyoruz. Bugün Hizan ilçesinin Uzuntaş köyüne geldik. El emeği göz nuru otantik köy evlerini fotoğraflamaya geldik. Güzel görüntüler yakaladık. Burayı gezip görmek isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum” dedi.

#8
Foto - Gezginlerin yeni rotası: Hizan

Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Fotoğrafçılık Kursu kursiyerinden Hilal Çaça da, taş evlerden oluşan köyleri çok merak ettiklerini belirterek; “Arkadaşlarımızla bugün Uzuntaş köyüne geldik. Gezdik dolaştık, çok güzel bir yer, çok sevdik. Evler bayağı eski yapılar. Çok güzeldi, biz çok keyif aldık. İnsanları çok sıcakkanlıydı, çok severek gezdik” diye konuştu.

#9
Foto - Gezginlerin yeni rotası: Hizan

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