Gezginlerin dört mevsim rotası

Sivas'tan gelen Kadir Şahan, Gümüşhane'ye ilk kez geldiği belirterek, "Arkadaşlarımızın yanında misafiriz. Cam seyir terasından manzaraya bakmak için geldik." ifadesini kullandı. Şahan, cam seyir terasından etkilendiğini aktararak, "Klasik Karadeniz manzarasından farklı tabii, orman yapısı cılız ama güzel bir manzarası var. Derenin içinde şirin bir ilçe. Gerçekten çok beğendim. Yüksekleri severim. Karaca Mağarası'ndan geliyoruz, şimdi de Artabel Gölleri'ne gideceğiz. Hepsi birbirinden güzel, görülmeye değer." diye konuştu. Ömer Aydın da Erzincan'dan geldiklerini ve ilk olarak cam seyir terasını gezdiklerini anlattı. Manzarayı çok beğendiklerini vurgulayan Aydın, "Tuhaf bir hissi var. Korku ile karışık bir heyecan. Güzel bir şey. Görülmeye değer." dedi.