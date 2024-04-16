Gerilim tırmanırken İran'dan şaşırtan çıkış: Türkiye o ülkenin hedefinde

Kuşkusuz 20. yüzyılın başında olduğu gibi İslam ülkelerinde yeniden parçalanma projesini harekete geçirme ve bir dönüşüm süreci yaratma yönünde uzun yıllardan beri planlar yapılıyordu. Bazı alanlarda değişikliklere yol açan, ancak önemli başarısızlıkları da beraberinde getiren Büyük Ortadoğu projesi bu planlardan biriydi. Büyük Ortadoğu projesi, bölge ülkelerini İsrail'in yörüngesine dayalı tek bir sistem haline getirmeyi amaçlıyordu. Bu planın uygulanması, zayıflıkları nedeniyle genellikle İsrail'in müttefiki haline gelen küçük ülkelerin doğmasına yol açıyordu. Bu arada ülkeler arasındaki bölgesel, etnik, dinsel konulardaki farklılıklar da bu projenin önemli bir parçası. Ayrıca bölge dışı ülkelerin terörizmi destekleme, silahlandırma ve huzursuzluk çıkarma amacıyla bölgede aşırıcılığı teşvik etme yönündeki yıkıcı müdahaleleri de bu projenin bir diğer önemli parçası olarak değerlendiriliyor. ABD'nin hedefinin Türkiye ve İran'ı parçalamak.