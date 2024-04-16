Gerilim tırmanırken İran'dan şaşırtan çıkış: Türkiye o ülkenin hedefinde

ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'yle ilgili değerlendirmelerde de bulunan İran Büyükelçisi, "Büyük Ortadoğu projesi, bölge ülkelerini İsrail'in yörüngesine dayalı tek bir sistem haline getirmeyi amaçlıyordu. Bu planın uygulanması, zayıflıkları nedeniyle genellikle İsrail'in müttefiki haline gelen küçük ülkelerin doğmasına yol açıyordu. Bu arada ülkeler arasındaki bölgesel, etnik, dinsel konulardaki farklılıklar da bu projenin önemli bir parçası. Ayrıca bölge dışı ülkelerin terörizmi destekleme, silahlandırma ve huzursuzluk çıkarma amacıyla bölgede aşırıcılığı teşvik etme yönündeki yıkıcı müdahaleleri de bu projenin bir diğer önemli parçası olarak değerlendiriliyor." dedi.