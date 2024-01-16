Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

Zorlu haftalardan geçtiklerini belirten Okan Buruk, "Özellikle fikstür anlamında üst üste maça oluyor. Afrika Kupası’na giden oyuncular, sakat ve cezalı olan oyuncularla birlikte 7-8-9 eksikle bu maçta yer aldık. Bunları hiçbir zaman bahane etmiyorum. Maçın içerisinde oyuncu değişikliklerinde elimiz kısıtlanıyor. Oyunun başından sonuna kadar kazanmak istedik. Çok iyi bir oyun ortaya koymadık, kazanmaya yetecek kadar oyun ortaya koyduk. Kaçırdığımız goller oldu. Hücumda bireysel olarak performansların yüksek olduğunu düşünmüyorum. Mertens hücumda iyi oynayan oyuculardan biriydi. Bireysel hata yaptık, şanssız bir gol yedik. Maçın genelinde kendi performansımızı tam yakalayamadık. Çok şans ürettik. Son verdiğimiz kararların birçoğunda doğru işler yapmadık. Kazanmak çok önemliydi. Bu haftaları kazanarak geçmemiz gerekiyor. Geçen hafta son 5 dakika kala penaltıdan gol yedik. Takım üzerinde geçen hafta kaybettiğimiz puanın da baskısını da gördük. Genel olarak kazanmak güzel. Bir sonraki maç çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımız dönecek. Seçeneklerimiz artacak. Sacha hiç antrenman yapmadan oynadı. Kaan'ın ağrıları vardı, sol bekte kullandık, elinden geleni yapmaya çalıştık. Genç oyuncularımız girdikten sonra faydalı oldu. Onlara süre vermek de beni sevindiren şeylerden biri" ifadelerini kullandı.