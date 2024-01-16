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Spor
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Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

2024-01-16 10:19:49
Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Mauro Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihini açıkladı.

#1
Foto - Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

Süper Lig’in 20'nci haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

Zorlu haftalardan geçtiklerini belirten Okan Buruk, "Özellikle fikstür anlamında üst üste maça oluyor. Afrika Kupası’na giden oyuncular, sakat ve cezalı olan oyuncularla birlikte 7-8-9 eksikle bu maçta yer aldık. Bunları hiçbir zaman bahane etmiyorum. Maçın içerisinde oyuncu değişikliklerinde elimiz kısıtlanıyor. Oyunun başından sonuna kadar kazanmak istedik. Çok iyi bir oyun ortaya koymadık, kazanmaya yetecek kadar oyun ortaya koyduk. Kaçırdığımız goller oldu. Hücumda bireysel olarak performansların yüksek olduğunu düşünmüyorum. Mertens hücumda iyi oynayan oyuculardan biriydi. Bireysel hata yaptık, şanssız bir gol yedik. Maçın genelinde kendi performansımızı tam yakalayamadık. Çok şans ürettik. Son verdiğimiz kararların birçoğunda doğru işler yapmadık. Kazanmak çok önemliydi. Bu haftaları kazanarak geçmemiz gerekiyor. Geçen hafta son 5 dakika kala penaltıdan gol yedik. Takım üzerinde geçen hafta kaybettiğimiz puanın da baskısını da gördük. Genel olarak kazanmak güzel. Bir sonraki maç çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımız dönecek. Seçeneklerimiz artacak. Sacha hiç antrenman yapmadan oynadı. Kaan'ın ağrıları vardı, sol bekte kullandık, elinden geleni yapmaya çalıştık. Genç oyuncularımız girdikten sonra faydalı oldu. Onlara süre vermek de beni sevindiren şeylerden biri" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

"HEDEFİMİZ KALAN 18 MAÇI KAZANMAK"

#4
Foto - Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

#5
Foto - Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

"Her takım puan kaybedebilir. Geçen hafta şanssız bir şekilde puan kaybettik. Fenerbahçe de dün puan kaybedebilirdi, biz bugün tekrar kaybedebilirdik. Bu puan kayıpları bundan sonra olacak. Hedefimiz kalan 18 maçı kazanmak. Kazandığınız takdirde şampiyon oluyorsunuz. Geçen sene de 14 maç üst üste kazanmıştık. Bu seriyi yakalamak istiyoruz. Avrupa’da devam ediyoruz. Hedefimiz Avrupa Ligi’nde başarılı olmak. Onun yanında Türkiye’de şampiyon olmak. İki takım da şampiyonluğa inanmış durumda. Biz enerjimizi kazandığımız maçtan sonra arttırmamız gerekiyor. Zor bir Trabzon deplasmana gideceğiz. Ondan önce kupa var."

#6
Foto - Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

Mauro Icardi’nin sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda da bulunan Okan Buruk, "Belli bir dinlenme süresi vermiştik.

#7
Foto - Geri sayım başladı! Artık saatler kaldı: Gerçekten gelecek mi? Icardi şaşkınlığı...

Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu için durumuna bakıp karar vereceğiz. Bizim verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Geldikten sonra ayağının durumuna bakacağız. Hafta sonu için kadroda olabilecek durumda olacağını düşünüyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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