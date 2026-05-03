Gerçek Millî Görüşçüler CHP ile ittifaka isyan etti
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Geçtiğimiz günlerde gazeteci yazar Fehmi Çalmuk’un gündeme getirdiği ve Millî Görüşçü yeni bir parti çalışmasının yapıldığı yönündeki iddiaların detaylarına Akit ulaştı.
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Geçtiğimiz günlerde gazeteci yazar Fehmi Çalmuk’un gündeme getirdiği ve Millî Görüşçü yeni bir parti çalışmasının yapıldığı yönündeki iddiaların detaylarına Akit ulaştı.
Konuyla ilgili görüştüğümüz Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, Saadet Partisi’nde yaşanan ayrışma iddialarını doğrulayarak, yeni siyasi oluşumun yaz mevsimi başlamadan kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Yaşar, Saadet Partisi’nde yaşanacak ayrışmanın temelinde CHP ile kurulan ittifakların bulunduğunu söyledi.
Konuyla ilgili konuştuğumuz Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, “Gazeteci yazar Fehmi Çalmuk'un dile getirdiği iddialar doğrudur. Önümüzdeki süreçte bunun haziran ayında mı yoksa temmuz ayında mı olacağını şu an kesin olarak söyleyemem.
Ancak yaz mevsimine girmeden parti çalışmalarımızı kamuoyuna açıklamayı planlıyoruz. Saadet Partisi’ni bölüyoruz diye düşünmüyoruz. Biz biliyorsunuz 2022’den bu yana Saadet Partisi’nin politikalarının yanlışlığını yüksek sesle dile getirdik Haymana Mutabakatı Heyeti olarak. Bu dile getirme sebebimiz şuydu.
CHP ile olan ittifakın Saadet Partisi ve Millî görüş hareketine zarar vereceği konusundaydı. O dönem partinin iddiası, sayın Kılıçdaroğlu’nun yüzde 60’lar civarında oy alacağı, dolayısıyla Saadet Partisi’nin de bu ittifak içerisinde yer alacağı ve Temel Bey’in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönündeydi. Biz bunun doğru olmadığını, doğru olsa bile CHP ile Millî Görüş hareketinin asla bir araya gelemeyeceğini ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada Mahmut Bey de geçen bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada bu ittifakın yanlış olduğunu, anket şirketlerinin kendilerini kandırdığını ifade etti. Bunun yanında parti teşkilatının da bu CHP-Saadet Partisi ittifakını kabul etmediğini artık kendileri de söylüyor. Bizim o dönem dile getirdiğimiz hususları bugün kendileri ifade ediyorlar. Ancak buradaki problem yalnızca Saadet Partisi tabanıyla ilgili değil; asıl mesele dindar ve muhafazakâr seçmenin Saadet Partisi’ne olan güvenini kaybetmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların Saadet Partisi’ni artık alternatif bir parti olarak görmediğini kaydeden Yaşar, “Seçmen bugün Saadet Partisi’ni bir alternatif olarak görmüyor. Diğer partilerden memnun olmayan, Millî Görüş tabanından gelen eski seçmen de Saadet Partisi’ne geri dönmüyor.
Dolayısıyla Saadet Partisi belli bir noktada Millî Görüş’ün politikalarını tercih etmek yerine yeni bir siyasi çizgi tercih etti. Biz ise o yolda devam etme kararı aldık. Saadet Partisi’ni bölmüyoruz. Millî Görüş çizgisinden ayrılmayacağız.
Partinin ismiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Şu anda değerlendirilen birçok isim var ancak henüz kesinleşmiş bir isim bulunmuyor” dedi. Hasan Yaşar, “Saadet Partisi’nden ayrılarak kurulan ve bugün TBMM’de temsil edilen Yeniden Refah Partisi’ne katılmayı düşünüyor musunuz?” yönündeki sorumuza, “Yeniden Refah Partisi ile birlikte hareket etme konusuna gelince; partinin izlediği politikalar, bizim Millî Görüş merkezli değerlendirmemiz açısından o dönemde de bize hitap etmiyordu, bugün de hitap etmiyor” yanıtını verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23