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Spor
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Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

2023-08-30 19:14:20
Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu İtalyan ekibi Genoa takibe aldı.

#1
Foto - Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

Genoa, orta saha transferi için çalışmalarına devam ediyor.

#2
Foto - Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

İtalyan ekibinin orta saha adaylarından biri de Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu.

#3
Foto - Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

Di Marzio'nun haberine göre, Genoa'nın Ndombele için Tottenham ile anlaşma vardığı belirtildi.

#4
Foto - Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

Fransız futbolcunun ise henüz transfer için bir cevap vermediği aktarıldı. Ndombele'nin Genoa konusunda şüpheleri olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.

#5
Foto - Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

İtalyan ekibinin orta saha adaylarından birinin de Galatasaray'dan Berkan Kutlu olduğu kaydedildi.

#6
Foto - Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

Genoa'nın, Berkan için Galatasaray'la görüşmelerine devam ettiği vurgulandı.

#7
Foto - Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu İtalyan ekibi Genoa takibe aldı.

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