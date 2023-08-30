2023-08-30 19:14:20 Genoa, Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu İtalyan ekibi Genoa takibe aldı.
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu İtalyan ekibi Genoa takibe aldı.
Genoa, orta saha transferi için çalışmalarına devam ediyor.
İtalyan ekibinin orta saha adaylarından biri de Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu.
Di Marzio'nun haberine göre, Genoa'nın Ndombele için Tottenham ile anlaşma vardığı belirtildi.
Fransız futbolcunun ise henüz transfer için bir cevap vermediği aktarıldı. Ndombele'nin Genoa konusunda şüpheleri olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.
İtalyan ekibinin orta saha adaylarından birinin de Galatasaray'dan Berkan Kutlu olduğu kaydedildi.
Genoa'nın, Berkan için Galatasaray'la görüşmelerine devam ettiği vurgulandı.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu İtalyan ekibi Genoa takibe aldı.
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