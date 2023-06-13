Gençlerde de çok yaygın! Diz ağrısını önlemek için 6 öneri

Diz ağrısı genellikle koşarken, merdiven inip çıkarken, uzun süre otururken veya çömelirken arttığına dikkat çeken Aydın, “Diz önü ağrısı, dizin ön kısmında ve diz kapağı eklemi çevresinde sıklıkla dizi bükme hareketinde açığa çıkan ağrıdır. İlerlemiş vakalarda istirahat halindeyken ve uykuda da oluşabilir. Ağrının nedeni, patellanın karşısındaki olukta kaymasını zorlaştıran ve bozan durumlar, aşırı kullanma, dizilim kusuru ve travmalardır. Özellikle beden kitle endeksi 25’ten fazla olan kişilerde travma olmadan da zorlanma olabilir” dedi. Bu durumlar eklem kayma mekanizmasını bozarak; eklem kıkırdağında yumuşamaya, eklemin yumuşak dokularının anormal gerilmesine, quadrıseps kasının zayıflamasına ve hamstringlerde gerginliğe, retinakulum içinde ağrılı nöroma gelişimine neden olur. Patellofemoral ağrı sendromu genellikle basit önlemler veya fizik tedavi ile tamamen giderilir. Ancak, egzersiz rutininde veya etkinlik seviyesinde ayarlamalar yapılmazsa tekrarlayabilir” dedi.