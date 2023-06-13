Gençlerde de çok yaygın! Diz ağrısını önlemek için 6 öneri

Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, diz önü ağrısını önlemek için şu unsurlara dikkat edilmesini istedi: “Güçlenin; güçlü bacak ve kalça kasları, aktivite sırasında dizin dengede kalmasına yardımcı olur ancak ağırlık çalışması sırasında derin çömelmekten kaçının. Doğru hareket etmeyi öğrenin; doğru şekilde zıplamanıza, koşmanıza ve dönmenize yardımcı olacak egzersizler hakkında bir fizyoterapiste danışın. Dış kalça kaslarını güçlendirmek özellikle önemlidir. Bu, çömelirken, zıplarken yere inerken veya bir basamaktan inerken dizinizin içe doğru çökmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Fazla kilolardan kurtulun; fazla kiloluysanız, kilo vermek dizlerdeki stresi azaltır. Isınmadan spor yapmayın; koşmadan veya başka bir egzersiz yapmadan önce, beş dakika kadar hafif aktivite ile ısının. Antrenman sıklığınızı ve performansınızı birden artırmayın. Bacak kaslarınızı uzatın; nazik germe egzersizleri ile esnekliği destekleyin. Kullandığınız ayakkabılara özen gösterin; ayak sağlığınız için ayağınızı ve yapacağınız etkinliğe göre bileğinizi iyi kavrayan ve etkinlik için özel tasarlanmış ayakkabılar giyin.”