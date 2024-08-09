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Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

2024-08-09 13:13:31
Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB iş birliğiyle Mardin'de açılması planlanan Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının yer alacağı okul binalarının arsasının OSB'ye devrini iptal etmeyi gündeme getirdi. Eğer karar meclisten geçerse, Mardin'de sanayi ve istihdam alanında yapılacak üniversite bölümleri iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

#1
Foto - Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

2022 yılında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, Mardin, Kızıltepe ve Nusaybin Ticaret Odaları ve Borsa Başkanları imzasıyla Mardin OSB'de Artuklu Üniversitesi bünyesinde Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi gibi bölümlerin açılması için 15 bin metrekarelik arsa OSB'ye devredildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB tarafından yapılan protokolde, Artuklu Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İş Birliğinin güçlendirilmesi ve imalatçılar ile sanayicilerin nitelikli ara eleman yetiştirilmesi projesi kapsamında Mardin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ve mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait olan 15 bin 294,57 metrekarelik alanı Mardin OSB Müdürlüğüne devretti.

#2
Foto - Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

13 Nisan 2022 tarihinde Artuklu Üniversitesi ile OSB arasında yapılan protokolde ise Mardin OSB Meslek Yüksekokulunun bina inşaatı ve tefrişatının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılması, Meslek Yüksekokulunda Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının açılması kararlaştırıldı.

#3
Foto - Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

DEM istihdam projesini iptal etmek istiyor Mardin'de üretim ve istihdamı sağlayacak, üniversite ve OSB işbirliğini güçlendirecek, sanayide ara eleman ihtiyacını karşılayacak ve öğrencilerin zorunlu stajlarına yönelik yapılması planlanan proje, Mardin Büyükşehir Belediyesinin tehdidi altında bulunuyor. Mardin Büyükşehir Belediyesinde Başkan Vekili Neyaz Yıldız imzasıyla meclis üyelerine gönderilen Ağustos ayı gündem maddeleri çağrısında, OSB tarafından okul binası yapılacak taşınmazın devrinin iptali de bulunuyor.

#4
Foto - Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

Ahmet Türk ve yönetimine eleştiriler sürüyor 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra seçilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve yönetiminin, Mardin'e hizmet etmek yerine şehrin gelişimine, istihdamına, huzur ve güvenine darbe yapmaya çalıştığını dile getiren Mardinliler bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Mardin'in üretim ve istihdam kapasitesini artıracak bu tür projelerin engellenmesinin, bölgenin kalkınma çabalarına zarar vermekte ve geleceğe dair umutları kırmak olarak yorumladı.

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