Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

2022 yılında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, Mardin, Kızıltepe ve Nusaybin Ticaret Odaları ve Borsa Başkanları imzasıyla Mardin OSB'de Artuklu Üniversitesi bünyesinde Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi gibi bölümlerin açılması için 15 bin metrekarelik arsa OSB'ye devredildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB tarafından yapılan protokolde, Artuklu Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İş Birliğinin güçlendirilmesi ve imalatçılar ile sanayicilerin nitelikli ara eleman yetiştirilmesi projesi kapsamında Mardin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ve mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait olan 15 bin 294,57 metrekarelik alanı Mardin OSB Müdürlüğüne devretti.