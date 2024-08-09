2024-08-09 13:13:31 Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB iş birliğiyle Mardin'de açılması planlanan Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının yer alacağı okul binalarının arsasının OSB'ye devrini iptal etmeyi gündeme getirdi. Eğer karar meclisten geçerse, Mardin'de sanayi ve istihdam alanında yapılacak üniversite bölümleri iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.