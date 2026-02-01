  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Gelsin genç isimler... Galatasaray 18'lik orta sahaya 5 milyonluk teklif verdi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Gelsin genç isimler... Galatasaray 18'lik orta sahaya 5 milyonluk teklif verdi

Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'nın 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Renato Nhaga için 5 milyonluk teklif sundu. Ancak Casa Pia daha fazlasını istiyor.

#1
Foto - Gelsin genç isimler... Galatasaray 18'lik orta sahaya 5 milyonluk teklif verdi

Galatasaray'ın merkez orta saha transferinde çok sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia'nın altyapısından çıkan Renato Nhaga için 5 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Casa Pia'nın beklentisinin 8 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Pazarlıklar sürüyor.

#2
Foto - Gelsin genç isimler... Galatasaray 18'lik orta sahaya 5 milyonluk teklif verdi

18 yaşındaki Gine-Bissau'lu oyuncu (Portekiz pasaportuna da sahip) ülkesi adına şimdiden 6 milli maça çıktı. Renato Nhaga bu sezon Portekiz Ligi'nde 18 karşılaşmada boy gösterdi. Sahada toplam 1.171 dakika kaldı. 2 golü bulunuyor. Futbol piyasasında fazla tanınmasa da etkileyici rakamları var.

#3
Foto - Gelsin genç isimler... Galatasaray 18'lik orta sahaya 5 milyonluk teklif verdi

Renato Nhaga, Avrupa'nın 10 büyük ligindeki 21 yaş altı orta saha oyuncuları arasında yerde en fazla ikili mücadele kazanan isim...

#4
Foto - Gelsin genç isimler... Galatasaray 18'lik orta sahaya 5 milyonluk teklif verdi

Genç yeteneğin, Casa Pia ile mukavelesi 30 Haziran 2028 tarihinde tamamlanacak. Eğer transfer tamamlanır ve Renato Nhaga da Galatasaray'a uyum sağlarsa, Sarı-Kırmızılılar çok uzun bir süre merkez orta sahada sıkıntı yaşamaz...

