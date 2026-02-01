Gelsin genç isimler... Galatasaray 18'lik orta sahaya 5 milyonluk teklif verdi
Galatasaray'ın merkez orta saha transferinde çok sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia'nın altyapısından çıkan Renato Nhaga için 5 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Casa Pia'nın beklentisinin 8 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Pazarlıklar sürüyor.
18 yaşındaki Gine-Bissau'lu oyuncu (Portekiz pasaportuna da sahip) ülkesi adına şimdiden 6 milli maça çıktı. Renato Nhaga bu sezon Portekiz Ligi'nde 18 karşılaşmada boy gösterdi. Sahada toplam 1.171 dakika kaldı. 2 golü bulunuyor. Futbol piyasasında fazla tanınmasa da etkileyici rakamları var.
Renato Nhaga, Avrupa'nın 10 büyük ligindeki 21 yaş altı orta saha oyuncuları arasında yerde en fazla ikili mücadele kazanan isim...
Genç yeteneğin, Casa Pia ile mukavelesi 30 Haziran 2028 tarihinde tamamlanacak. Eğer transfer tamamlanır ve Renato Nhaga da Galatasaray'a uyum sağlarsa, Sarı-Kırmızılılar çok uzun bir süre merkez orta sahada sıkıntı yaşamaz...
