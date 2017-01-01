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Gelinlikler ormanlık alanda bu halde bulundu

  • Çorum ilimizin Osmancık ilçesinde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çok sayıda çam ağaçlarına asılmış gelinlik bulundu.

  • Olay, ilçeye bağlı İnal köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere gore, Kamil köy grup yolu üzerinde bulunan halk arasında da İnal çamlığı olarak bilinen ormanlık alanda vatandaşlar yerde ve çam ağaçlarında asılı çok sayıda gelinlik olduğunu gördüler.

  • Düğün sezonlarında binlerce lira verilerek kiralanarak veya satın alınarak genç kızların hayallerini süsleyen gelinliklerin kim ya da kimler tarafından ne sebeple atıldığı öğrenilemedi.

  • Vatandaşlar ağaçlar ve yerlerden topladıkları gelinlikleri çöpe attılar.

  • Gelinlikler ormanlık alanda bu halde bulundu

  • Gelinlikler ormanlık alanda bu halde bulundu

  • Gelinlikler ormanlık alanda bu halde bulundu

  • Gelinlikler ormanlık alanda bu halde bulundu

  • Gelinlikler ormanlık alanda bu halde bulundu

  • Gelinlikler ormanlık alanda bu halde bulundu

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