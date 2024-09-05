Geleneksel yöntemlere göre 4 kat başarılı! Çorak arazi bu yöntemle 3 kat fazla verim sağladı

Manisa ile İzmir'in Ödemiş ve Karaburun ilçelerinde olmak üzere çalışma yaptıkları 3 alanın olduğunu belirten Doç. Dr. Toprak, "Toplam 100 bin metrekareyi aşkın alanımızda 'V-şekilli mikro havza' yöntemini uyguluyoruz. Ayrıca tek bir türden ziyade sakız başta olmak üzere yalancı akasya, Kıbrıs akasyası, iğde, dişbudak, ılgın gibi türleri de sahalarımıza diktik. İçinde bulunduğumuz alan kurak ve kayalık olduğu için verime elverişiz bir ortam ancak 'V-şekilli mikro havza' yöntemiyle bu bitki türlerinin yetişmesi mümkün olabiliyor. Sakız bizim için önemli bir tür çünkü ekonomik değeri yüksek. Altın damlayan ağaç da deniyor. Biz istiyoruz ki bu topraklara sakız damlasın, sakız üretimi arttırılsın, ülke ekonomisine değer katılsın ve istihdam sağlansın. Bu çalışmanın sonuçlarına baktığımızda ise normalde bu sahalarda yapraklı tür ağaçlandırmaları başarısız olurken, V-şekilli mikro havzalarla başarı elde ettik. Tutma oranı geleneksel yöntemlere göre 4 kat başarılı oldu. Gelişme ve büyüme bakımından ise 3 kat başarı sağladı. Su ekonomisinde 3 kat daha fazla toprak nemine sahip olduğunu gördük. Tüm türleri kapsayacak şekilde genel bir değerlendirme yapacak olursak 'V-şekilli mikro havza' tekniğiyle dikilen fidanların geleneksel yöntemlerle dikilenlere göre büyüme ve tutma başarılarında üstünlük sağladığını gördük" açıklamalarında bulundu.