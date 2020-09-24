Geçirdiği beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor

'CEM YILMAZ'IN PROGRAMINDA FARK ETTİM' 2007’de komedyen Cem Yılmaz’ın programına katıldığında gülemediğini fark ettiğini belirten Akkaya, "Bir sabah uyandığımda ensemden başlayan bir ağrı ile kendimi hastanede buldum. 35 gün yoğun bakımda yattıktan sonra uyandığımda beyin kanaması geçirdiğimi öğrendim. Sonrasında süreç kolay olmadı. 1 yıl üniversiteden uzak kaldım. 1 yıl sonra ağlamadığımı, gülmediğimi ve dünyayı çift gördüğümü fark ettim. Tam 1 yıl sonra konuk olarak katıldığım Cem Yılmaz’ın programında bu ortaya çıktı. Çevremde de gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılmaya başladım. Sonra bu duruma alıştım. Kahkaha ve gözyaşı olmadan da suni hareketlerle duygularımı yansıtmaya çalışıyorum. 30 yaşından sonra hayatım değişti. Hayata farklı bakan, ikinci bir hayat yaşıyorum. Çevrem için de başlangıçta zor oldu ama alıştılar. Beni sonradan tanıyanlar ikinci Engin'le tanışıyorlar. Her şeyin ikizini görmek çok nadir bir durum. Herkesi çift olarak görüyorum. 13 yıldır hala devam ediyor. Ana görüntü sabit duruyor. Diğer görüntüyü dikkate almıyorum. Buna da alışmaya çalışıyorum. DURUMU KABULLENDİLER Konuk olduğum programında durumu öğrenince Cem Yılmaz da beni güldüremedi. Hala 'Engin ağabey gülmüyor musun' diye soruyor. Sonrasında Acun Ilıcalı ile yollarımız kesişti. Onlar da güldüremeyince, durumumu kabullendiler artık" açıklamasında bulundu. Akkaya'nın liseden arkadaşı Fatih Gökay, ise şunları söyledi; "Engin 30 yaşında beyin kanaması geçirdi. Sonrasında ne gülebiliyor ne ağlayabiliyor. Sonradan tanıdığımız Engin'e zor alıştık. Bize espriler yapan, gülen Engin değil, farklı bir Engin çıktı. Öyle de seviyoruz." Verdiği ’Engin Abi’ pozu ile sosyal medyada akım da başlatan Engin Akkaya’nın Yahudi kökenli Amerikalı politikacı Michael Rubens Bloomberg, Rıdvan Dilmen,Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Burak Özçivit, Nusret Gökçe ve İş adamı Ali Ağaoğlu ile fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Konuk olduğum programında durumu öğrenince Cem Yılmaz da beni güldüremedi. Hala 'Engin ağabey gülmüyor musun' diye soruyor. Sonrasında Acun Ilıcalı ile yollarımız kesişti. Onlar da güldüremeyince, durumumu kabullendiler artık" açıklamasında bulundu. Akkaya'nın liseden arkadaşı Fatih Gökay, ise şunları söyledi; "Engin 30 yaşında beyin kanaması geçirdi. Sonrasında ne gülebiliyor ne ağlayabiliyor. Sonradan tanıdığımız Engin'e zor alıştık. Bize espriler yapan, gülen Engin değil, farklı bir Engin çıktı. Öyle de seviyoruz." Verdiği ’Engin Abi’ pozu ile sosyal medyada akım da başlatan Engin Akkaya’nın Yahudi kökenli Amerikalı politikacı Michael Rubens Bloomberg, Rıdvan Dilmen,Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Burak Özçivit, Nusret Gökçe ve İş adamı Ali Ağaoğlu ile fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.