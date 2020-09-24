  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Geçirdiği beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor

2020-09-24 13:31:38
Geçirdiği beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor

13 yıl önce beyin kanaması geçiren sonrasında da ağlamayıp ve gülemeyen Engin Akkaya (43), "Konuk olduğum programında durumu öğrenince Cem Yılmaz da beni güldüremedi. Hala 'Engin ağabey gülmüyor musun' diye soruyor. Sonrasında Acun Ilıcalı ile yollarımız kesişti. Onlar da güldüremeyince, durumumu kabullendiler artık" dedi.

#1
Foto - Çocukluğu Tokat'ın Zile ilçesinde geçen ardından İstanbul’da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak işe başlayan Engin Akkaya, 13 yıl önce hayatını derinden etkileyecek bir beyin kanaması geçirdi. 35 gün yoğun bakımda kalan bir çocuk babası Akkaya, kendine geldiğinde çift gördüğünü farketti. Beyin kanamasında beyninde oluşan hasar nedeniyle gülme ve ağlama yetisini kaybeden Akkaya, çevresinde ‘duygusuz’ adam olarak tanındı.

Çocukluğu Tokat'ın Zile ilçesinde geçen ardından İstanbul’da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak işe başlayan Engin Akkaya, 13 yıl önce hayatını derinden etkileyecek bir beyin kanaması geçirdi. 35 gün yoğun bakımda kalan bir çocuk babası Akkaya, kendine geldiğinde çift gördüğünü farketti. Beyin kanamasında beyninde oluşan hasar nedeniyle gülme ve ağlama yetisini kaybeden Akkaya, çevresinde ‘duygusuz’ adam olarak tanındı.

#2
Foto - 'CEM YILMAZ'IN PROGRAMINDA FARK ETTİM' 2007’de komedyen Cem Yılmaz’ın programına katıldığında gülemediğini fark ettiğini belirten Akkaya,

'CEM YILMAZ'IN PROGRAMINDA FARK ETTİM' 2007’de komedyen Cem Yılmaz’ın programına katıldığında gülemediğini fark ettiğini belirten Akkaya, "Bir sabah uyandığımda ensemden başlayan bir ağrı ile kendimi hastanede buldum. 35 gün yoğun bakımda yattıktan sonra uyandığımda beyin kanaması geçirdiğimi öğrendim. Sonrasında süreç kolay olmadı. 1 yıl üniversiteden uzak kaldım. 1 yıl sonra ağlamadığımı, gülmediğimi ve dünyayı çift gördüğümü fark ettim. Tam 1 yıl sonra konuk olarak katıldığım Cem Yılmaz’ın programında bu ortaya çıktı. Çevremde de gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılmaya başladım. Sonra bu duruma alıştım. Kahkaha ve gözyaşı olmadan da suni hareketlerle duygularımı yansıtmaya çalışıyorum. 30 yaşından sonra hayatım değişti. Hayata farklı bakan, ikinci bir hayat yaşıyorum. Çevrem için de başlangıçta zor oldu ama alıştılar. Beni sonradan tanıyanlar ikinci Engin'le tanışıyorlar. Her şeyin ikizini görmek çok nadir bir durum. Herkesi çift olarak görüyorum. 13 yıldır hala devam ediyor. Ana görüntü sabit duruyor. Diğer görüntüyü dikkate almıyorum. Buna da alışmaya çalışıyorum. DURUMU KABULLENDİLER Konuk olduğum programında durumu öğrenince Cem Yılmaz da beni güldüremedi. Hala 'Engin ağabey gülmüyor musun' diye soruyor. Sonrasında Acun Ilıcalı ile yollarımız kesişti. Onlar da güldüremeyince, durumumu kabullendiler artık" açıklamasında bulundu. Akkaya'nın liseden arkadaşı Fatih Gökay, ise şunları söyledi; "Engin 30 yaşında beyin kanaması geçirdi. Sonrasında ne gülebiliyor ne ağlayabiliyor. Sonradan tanıdığımız Engin'e zor alıştık. Bize espriler yapan, gülen Engin değil, farklı bir Engin çıktı. Öyle de seviyoruz." Verdiği ’Engin Abi’ pozu ile sosyal medyada akım da başlatan Engin Akkaya’nın Yahudi kökenli Amerikalı politikacı Michael Rubens Bloomberg, Rıdvan Dilmen,Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Burak Özçivit, Nusret Gökçe ve İş adamı Ali Ağaoğlu ile fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Konuk olduğum programında durumu öğrenince Cem Yılmaz da beni güldüremedi. Hala 'Engin ağabey gülmüyor musun' diye soruyor. Sonrasında Acun Ilıcalı ile yollarımız kesişti. Onlar da güldüremeyince, durumumu kabullendiler artık" açıklamasında bulundu. Akkaya'nın liseden arkadaşı Fatih Gökay, ise şunları söyledi; "Engin 30 yaşında beyin kanaması geçirdi. Sonrasında ne gülebiliyor ne ağlayabiliyor. Sonradan tanıdığımız Engin'e zor alıştık. Bize espriler yapan, gülen Engin değil, farklı bir Engin çıktı. Öyle de seviyoruz." Verdiği ’Engin Abi’ pozu ile sosyal medyada akım da başlatan Engin Akkaya’nın Yahudi kökenli Amerikalı politikacı Michael Rubens Bloomberg, Rıdvan Dilmen,Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Burak Özçivit, Nusret Gökçe ve İş adamı Ali Ağaoğlu ile fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

#3
Foto - Verdiği ’Engin Abi’ pozu ile sosyal medyada akım da başlatan Engin Akkaya’nın Yahudi kökenli Amerikalı politikacı Michael Rubens Bloomberg, Rıdvan Dilmen,Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Burak Özçivit, Nusret Gökçe ve İş adamı Ali Ağaoğlu ile fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. FOTO: Engin Akkaya ve Yahudi kökenli Amerikalı politikacı Michael Rubens Bloomberg...

Verdiği ’Engin Abi’ pozu ile sosyal medyada akım da başlatan Engin Akkaya’nın Yahudi kökenli Amerikalı politikacı Michael Rubens Bloomberg, Rıdvan Dilmen,Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Burak Özçivit, Nusret Gökçe ve İş adamı Ali Ağaoğlu ile fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. FOTO: Engin Akkaya ve Yahudi kökenli Amerikalı politikacı Michael Rubens Bloomberg...

#4
Foto - Engin Akkaya ve Nusret Gökçe

Engin Akkaya ve Nusret Gökçe

#5
Foto - Engin Akkaya ve İş adamı Ali Ağaoğlu

Engin Akkaya ve İş adamı Ali Ağaoğlu

#6
Foto - Engin Akkaya ve Burak Özçivit

Engin Akkaya ve Burak Özçivit

#7
Foto - Engin Akkaya ve Kenan Doğulu

Engin Akkaya ve Kenan Doğulu

#8
Foto - Engin Akkaya ve Rıdvan Dilmen

Engin Akkaya ve Rıdvan Dilmen

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi
Gündem

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda telefonda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma ka..
Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Meşruiyetini tanımıyoruz
Dünya

Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Meşruiyetini tanımıyoruz

Almanya, Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığın..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Tarihi doğal gaz keşfi sonrası uzmanlar bomba bir detay ortaya attı. Gazdan olumlu etkilenecek 12 il sıralandı.
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, Madrid Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Angela Hernan..
Bulgaristan duyurdu! İki Rus diplomat, ajan çıktı
Dünya

Bulgaristan duyurdu! İki Rus diplomat, ajan çıktı

Bulgaristan'da sınır dışı edilen iki Rus diplomatın, ajanlık faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı