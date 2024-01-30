Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

MÖ 2000 yılına ait bronz kılıç ABD’den iadesi sağlanan bronz kılıcın, MÖ 2000’in sonuna tarihlendiği tespit edildi. 60 cm uzunluğunda ve 7,5 cm genişliğindeki kılıç, Türkiye’ye getirildikten sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alındı. ABD’den 12 eser daha iade edildi 2023 yılı içinde ABD’den 12 eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Bu eserlerin, kaçak kazılarla bulunarak uzun yıllar önce yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Her biri birbirinden özel eserlerden bazıları şöyle sıralanıyor: MÖ 6000’e ait Konya Çatalhöyük kökenli ana tanrıça heykelciği, MÖ 6000’e ait Burdur Hacılar kökenli bir ana tanrıça heykelciği, MÖ 5000’e ait bütün halde korunmuş Kiliya tipi bir idol, MÖ 2000’e ait Doğu Anadolu yayla kültürüne ait bir vazo, MÖ 3000 sonu ve 2000 başına tarihlenen bir boğa arabası modeli…