Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

Yüzyıllarca pek çok uygarlık Anadolu’da yeşerdi. Tüm bu uygarlıkların mirası Anadolu’ya arkeolojik açıdan büyük bir zenginlik kattı. O günlerin izlerin taşıyan tarihi mirasların kimi Türkiye’nin dört bir yanındaki müzelerde sergilenirken kimi ise halen süren kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartılıyor. Bir de ait olduğu Anadolu topraklarından kopartılarak yurt dışına kaçırılan eserler bulunuyor. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yıllardır, yasa dışı yollarla kaçırılan bu eserlerin Türkiye’ye getirilmesi için büyük bir mücadele veriyor. Yapılan sıkı takip ve çalışmalar sayesinde binlerce eser Türkiye’ye getirildi. 2023 yılında da 3 bin 18 eser ait olduğu topraklara döndü. ABD, İtalya, Hollanda, Bulgaristan… İşte 2023 yılında Türkiye’ye iadesi sağlanan eserlerden bazıları: Pişmiş toprak kandiller ABD’den 2023 yılında iadesi sağlanan ilk eserler, ABD’den geldi. Gönüllü olarak iade edilen 2 pişmiş toprak kandilin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Eserler, Türkiye’ye getirildikten sonra Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne gönderildi.