  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sisi'nin Mısır'ı Türkiye'nin kapısını çaldı! 'Sizden satın almak istiyoruz' diyerek başvurdular

BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

Tüm dünyaya Konya'ya kilitlendi! Gelecek müjdeli haber dünya tarımında her şeyi sil baştan değiştirebilir

Cem Küçük artık çileden çıktı: İnsanda biraz utanma olur

Yüzde 80’lik tasarruf sağlıyor! Enerjisini güneşten alıyor ürünlerini Avrupa’ya satıyor

Rusya, Türk SİHA'larına karşı son insansız hava aracını piyasaya çıkarıyor! ANKA 3 detayı olay

Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

Piyasanın en ucuz elektrikli D-SUV modeli... İşte fiyat listesi!

İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca

Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş
Kültür Sanat
8
Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

2024-01-30 14:56:45
Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

2023 yılında 3 bini aşkın tarihi eser Türkiye'ye iade edildi.

#1
Foto - Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

Yüzyıllarca pek çok uygarlık Anadolu’da yeşerdi. Tüm bu uygarlıkların mirası Anadolu’ya arkeolojik açıdan büyük bir zenginlik kattı. O günlerin izlerin taşıyan tarihi mirasların kimi Türkiye’nin dört bir yanındaki müzelerde sergilenirken kimi ise halen süren kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartılıyor. Bir de ait olduğu Anadolu topraklarından kopartılarak yurt dışına kaçırılan eserler bulunuyor. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yıllardır, yasa dışı yollarla kaçırılan bu eserlerin Türkiye’ye getirilmesi için büyük bir mücadele veriyor. Yapılan sıkı takip ve çalışmalar sayesinde binlerce eser Türkiye’ye getirildi. 2023 yılında da 3 bin 18 eser ait olduğu topraklara döndü. ABD, İtalya, Hollanda, Bulgaristan… İşte 2023 yılında Türkiye’ye iadesi sağlanan eserlerden bazıları: Pişmiş toprak kandiller ABD’den 2023 yılında iadesi sağlanan ilk eserler, ABD’den geldi. Gönüllü olarak iade edilen 2 pişmiş toprak kandilin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Eserler, Türkiye’ye getirildikten sonra Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne gönderildi.

#2
Foto - Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

MÖ 2000 yılına ait bronz kılıç ABD’den iadesi sağlanan bronz kılıcın, MÖ 2000’in sonuna tarihlendiği tespit edildi. 60 cm uzunluğunda ve 7,5 cm genişliğindeki kılıç, Türkiye’ye getirildikten sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alındı. ABD’den 12 eser daha iade edildi 2023 yılı içinde ABD’den 12 eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Bu eserlerin, kaçak kazılarla bulunarak uzun yıllar önce yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Her biri birbirinden özel eserlerden bazıları şöyle sıralanıyor: MÖ 6000’e ait Konya Çatalhöyük kökenli ana tanrıça heykelciği, MÖ 6000’e ait Burdur Hacılar kökenli bir ana tanrıça heykelciği, MÖ 5000’e ait bütün halde korunmuş Kiliya tipi bir idol, MÖ 2000’e ait Doğu Anadolu yayla kültürüne ait bir vazo, MÖ 3000 sonu ve 2000 başına tarihlenen bir boğa arabası modeli…

#3
Foto - Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

Bulgaristan’dan 2 bin 940 adet sikke de 2023’te Türkiye’ye getirildi. Sikkelerin çok büyük bir bölümünün Pontus Kralı 6. Mithradates Eupator (MÖ 120-63) dönemine ait olduğu tespit edildi. Sikkeler, Türkiye’ye getirildikten sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde koruma altına alındı.

#4
Foto - Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

Yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin geldiği bir başka adres ise İtalya oldu. İtalya’dan Roma dönemi mezar steli Türkiye’ye iade edildi. MS 2'nci yüzyılın ortalarına tarihlenen stelin yapılan araştırmalar sonucu Zeugma kökenli olduğu ortaya çıkarıldı. Eser Türkiye’ye getirildikten sonra Zeugma Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

#5
Foto - Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

Hollanda'da yaşayan bir Türk tarafından 23 adet gümüş Candaroğlu Beyliği sikkesi iade edildi. Sikkeler, Türkiye’ye getirildikten sonra Kastamonu Müzesi’nde koruma altına alındı. Hollanda'dan iade edilen mermer yazıt Hollanda’dan Türkiye’ye iade edilen bir başka eser ise mermer bir yazıt. Erken Roma dönemine ait mermer yazılı parça üzerinde Kayseri’nin o dönemdeki adı olan “EUSEB…” yazdığı tespit edildi. Eser, Türkiye’ye getirildikten sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alındı.

#6
Foto - Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

İsviçre’den 37 adet eser iade edildi 11 Ekim tarihinde İsviçre’den 37 eser teslim alınarak Türkiye’ye getirildi. Urartu dönemine ait olduğu tespit edilen eserler arasında bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol bulunuyor. Yine iade edilen eserler arasında Roma dönemine ait bir geyik figürini ve gümüş vazo da yer alıyor. Türkiye’ye getirilen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alındı.

#7
Foto - Geçen yılki sayıları belli oldu! Dünyanın dört bir yanından yurda dönüş

Roma dönemine ait olduğu tespit edilen mermer yazıtın, tamamlanmış diğer parçaları Side Müzesi’nde bulunuyor. Yerel bir yazıt olduğu tespit edilen eserin, onurlandırma yazıtı olduğu tahmin ediliyor. Kaynak: TRT Haber

Ne edep kaldı ne haya! Dört erkek gelinin altına girdi
Sosyal Medya

Ne edep kaldı ne haya! Dört erkek gelinin altına girdi

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenleri şaşırttı. Bir düğünde dört erkek gelinin altına girerek havaya kaldırdı. Görenler edep ve hayan..
Resmi Açıklama Geldi: Emeklilere Ramazan Bayramı'nda Ödenecek İkramiye Belli Oldu
Gündem

Resmi Açıklama Geldi: Emeklilere Ramazan Bayramı'nda Ödenecek İkramiye Belli Oldu

Memur emeklilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur için de zam oranını yüzde 49.25'e yükselten hükümet, en düşük emekli maaşını ise 10 bin lira old..
Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu
Sosyal Medya

Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu

Mücahid Kassam Tugayları siyonist İsrail karşısındaki direnişini sürdürüyor.
Galatasaray'da dengeleri değişti mi? Okan Buruk projesi: galibiyet sonrası itiraf: 'ben de korktum'! Adeta yangında!
Spor

Galatasaray'da dengeleri değişti mi? Okan Buruk projesi: galibiyet sonrası itiraf: 'ben de korktum'! Adeta yangında!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Selahattin'den Ekrem'e tokat!
Gündem

Selahattin'den Ekrem'e tokat!

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, DEM Parti'ye istediğini kabul ettirdi. Barış Yarkadaş'ın kulis haberine göre Demirta..
Japon markadan yüzyılın icadı! Benzinli, dizel ve de elektrikli araçların sonu mu geliyor? 2025 yılına kadar…

Japon markadan yüzyılın icadı! Benzinli, dizel ve de elektrikli araçların sonu mu geliyor? 2025 yılına kadar…
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23