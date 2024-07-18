Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Kemel'in ardından Kurşunlu, Dörtyol, Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisindeki vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Bölgeye takviye olarak 2 helikopter, 1 uçak, 49 arazöz, 14 iş makinesi gönderildi. İkinci günde de alevlere karadan ve havadan hummalı bir şekilde müdahale edildi. Yangından Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarıokçular, Kurşunlu ve Işıklar olmak üzere toplam 8 köyün etkilendi. 2'nci günde havanın kararmasıyla yangına gece görüş özelliği bulunan helikopterle havadan, 60'dan fazla arazöz ve 500'den fazla personelle karadan yangına müdahaleye devam edildi.