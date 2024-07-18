  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
16
Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

2024-07-18 11:58:32
Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz 2023 tarihinde çıkan ve 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde 2 bin 500 hektar alan zarar görmüştü. Ancak muhaliflerin “Yanan orman arazilerine Otel ve villa yapacaklar’ sözü boşa çıktı. Yanan alanlar yeniden yeşerdi. Yeşeren alanlar drone ile görüntülendi. İşte otel yapacaklar denilen o yanmış arazilerin son hali…

#1
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, geçen yıl 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

#2
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 7 helikopter, 4 uçak yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti.

#3
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Yangının 2'nci gününde, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, 13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve 543 personelle müdahale edildi. İkinci günde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın büyüdü.

#4
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Kemel'in ardından Kurşunlu, Dörtyol, Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisindeki vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Bölgeye takviye olarak 2 helikopter, 1 uçak, 49 arazöz, 14 iş makinesi gönderildi. İkinci günde de alevlere karadan ve havadan hummalı bir şekilde müdahale edildi. Yangından Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarıokçular, Kurşunlu ve Işıklar olmak üzere toplam 8 köyün etkilendi. 2'nci günde havanın kararmasıyla yangına gece görüş özelliği bulunan helikopterle havadan, 60'dan fazla arazöz ve 500'den fazla personelle karadan yangına müdahaleye devam edildi.

#5
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Yangının 3'üncü gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla yoğun bir şekilde müdahaleye yeniden başladı. Alevlere, 21 hava aracı, 60'ın üzerinde arazöz ve çok sayıda 543 personelle müdahale edildi.

#6
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3'ü AS-532 ve 2'si ise S-70 tipi helikopter de katıldı. Askeri helikopterler yangına müdahalede, yerli ve milli imkanlarla üretilen söndürme kitlerini kullandı.

#7
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Yangın 52 saat sonra kontrol altına alındı Yangına havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle müdahale sonrası yangın 52 saat sonra kontrol altına alındı. Orman yangının da 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 1200 hektar verimli ve bozuk orman sahası ile yaklaşık 1300 hektar orman dışı alan olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 hektar alan yandı.

#8
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Yangınları kontrol altına almak için hava araçları 1800 sorti yaparak, 4 bin 900 ton su atıldı. Kızılkeçili orman yangınında 141 üreticinin etkilendi. 20 büyükbaş, 22 küçükbaş hayvan,

#9
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

87 arı kovanı, 29 bin 28 saman balyası, 4 bin 100 ot balyası, 480 çuval küspe, 28 ton hasat edilmiş buğday, 8 ağıl ve 7 ahırın zarar gördü.

#10
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Yanan alanlar yeşermeye başladı...

#11
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz 2023 tarihinde çıkan ve 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde 2 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü yangında yanan alanlar yeniden yeşerdi. Yeşeren alanlar drone ile görüntülendi.

#12
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

İşte o görüntüler...

#13
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

#14
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

#15
Foto - Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelin ve damadın tartışmasına aileler de katıldı! Kan aktı...
Aktüel

Gelin ve damadın tartışmasına aileler de katıldı! Kan aktı...

Bursa’da yeni evli gelin ve damat arasında yaşanan tartışma aileler arasına sıçradı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı.
Kamuda tasarruf dönemi! Maddeler kabul edildi
Gündem

Kamuda tasarruf dönemi! Maddeler kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan maddeler kabul e..
Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti! İsmail Kartal'dan açıklama
Spor

Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti! İsmail Kartal'dan açıklama

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın bugün kalp krizi geçirdiği yönünde çıkan haber gündemi sardı. Konuyla ilgili açıklama ..
TÜRKSAT 6A’nın son ateşleme işlemi yapıldı
Teknoloji

TÜRKSAT 6A’nın son ateşleme işlemi yapıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın, yörünge yolculuğunda 5’inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi...
Cübbeli yine uyardı! Devlet içinde acayip klikler oluşmaya başladı
Sosyal Medya

Cübbeli yine uyardı! Devlet içinde acayip klikler oluşmaya başladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında yaptığı "Devlet içinde acayip klikler oluşmaya ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23