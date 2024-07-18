2024-07-18 11:58:32 Geçen sene küle dönen Çanakkale’nin son hali! Bakın bakın otellere ve villalara bakın
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz 2023 tarihinde çıkan ve 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde 2 bin 500 hektar alan zarar görmüştü. Ancak muhaliflerin “Yanan orman arazilerine Otel ve villa yapacaklar’ sözü boşa çıktı. Yanan alanlar yeniden yeşerdi. Yeşeren alanlar drone ile görüntülendi. İşte otel yapacaklar denilen o yanmış arazilerin son hali…