2023-11-16 09:37:30 Gece yarısı motorine büyük zam!
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geldi.
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geldi.
Petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorine gelmişti ancak indirim kısa sürdü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litresine 1,14 TL zam geldi.
Son zamların ardından akaryakıt fiyatları şu şekilde oldu:
16 KASIM 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL Benzin: 34,10 TL Motorin: 37,12 TL LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL
ANKARA Motorin fiyatı: 40,68 TL Benzin fiyatı: 30,75 TL LPG fiyatı: 16,29 TL
İZMİR Motorin fiyatı: 40,67 TL Benzin fiyatı: 31,85 TL LPG fiyatı: 16,00 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23