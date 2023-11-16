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Ekonomi
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Gece yarısı motorine büyük zam!

2023-11-16 09:37:30
Gece yarısı motorine büyük zam!

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geldi.

#1
Foto - Gece yarısı motorine büyük zam!

Petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorine gelmişti ancak indirim kısa sürdü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litresine 1,14 TL zam geldi.

#2
Foto - Gece yarısı motorine büyük zam!

Son zamların ardından akaryakıt fiyatları şu şekilde oldu:

#3
Foto - Gece yarısı motorine büyük zam!

16 KASIM 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

#4
Foto - Gece yarısı motorine büyük zam!

İSTANBUL Benzin: 34,10 TL Motorin: 37,12 TL LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL

#5
Foto - Gece yarısı motorine büyük zam!

ANKARA Motorin fiyatı: 40,68 TL Benzin fiyatı: 30,75 TL LPG fiyatı: 16,29 TL

#6
Foto - Gece yarısı motorine büyük zam!

İZMİR Motorin fiyatı: 40,67 TL Benzin fiyatı: 31,85 TL LPG fiyatı: 16,00 TL

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