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Tüm dünyanın gözü Türkiye’nin elindeki S-400’lerde: 'Görüşüyoruz' diyerek duyuruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tüm dünyanın gözü Türkiye’nin elindeki S-400’lerde: 'Görüşüyoruz' diyerek duyuruldu

Türkiye'nin envanterinde yer alan S-400 hava savunma sistemlerinin akıbeti merak edilirken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den flaş bir açıklama geldi.

#1
Foto - Tüm dünyanın gözü Türkiye’nin elindeki S-400’lerde: 'Görüşüyoruz' diyerek duyuruldu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını satın alması önündeki engelin kaldırılması için S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satılmasına ilişkin tartışmalar Meclis gündemine de geldi.

#2
Foto - Tüm dünyanın gözü Türkiye’nin elindeki S-400’lerde: 'Görüşüyoruz' diyerek duyuruldu

Milletvekillerinin bu konudaki yazılı soru önergelerini cevaplayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “ABD ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme ile devam eden süreç içerisinde, geçmişten kalan ve üçüncü ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde çözüm yolları aranmaktadır. Milli savunma planlarımız her zaman olduğu gibi güncel ve gelecekle ilgili tehdit analizleri dikkate alınarak hassas ve yetkin bir şekilde yapılmaktadır” dedi.

#3
Foto - Tüm dünyanın gözü Türkiye’nin elindeki S-400’lerde: 'Görüşüyoruz' diyerek duyuruldu

Bakan Güler, milletvekillerinin, Rusya’dan aldığı S-400 füze ve hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması, sonrasında bu konuda ABD ile yeniden başlayan temaslar konusunda yazılı soru önergelerini cevapladı.

#4
Foto - Tüm dünyanın gözü Türkiye’nin elindeki S-400’lerde: 'Görüşüyoruz' diyerek duyuruldu

Bakan Güler, “ABD ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme ile devam eden süreç içerisinde, geçmişten kalan ve üçüncü ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde çözüm yolları aranmaktadır” dedi.

#5
Foto - Tüm dünyanın gözü Türkiye’nin elindeki S-400’lerde: 'Görüşüyoruz' diyerek duyuruldu

Bakan Güler ayrıca milli savunma planlarının her zaman olduğu gibi güncel ve gelecekle ilgili tehdit analizleri dikkate alınarak hassas ve yetkin bir şekilde yapıldığına dikkat çekti.

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