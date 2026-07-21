Tüm dünyanın gözü Türkiye’nin elindeki S-400’lerde: 'Görüşüyoruz' diyerek duyuruldu

Milletvekillerinin bu konudaki yazılı soru önergelerini cevaplayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “ABD ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme ile devam eden süreç içerisinde, geçmişten kalan ve üçüncü ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde çözüm yolları aranmaktadır. Milli savunma planlarımız her zaman olduğu gibi güncel ve gelecekle ilgili tehdit analizleri dikkate alınarak hassas ve yetkin bir şekilde yapılmaktadır” dedi.