Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lig yarışını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına da devam ediyor. Arayışlarını sürdüren Cimbom'da yıldız oyunculara talipler çıkaren, şok bir ters köşe yaşandı. Davinson Sanchez için gelen İtalyan ekibi bir başka yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...