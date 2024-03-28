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Spor
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Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

2024-03-28 11:23:36
Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lig yarışını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına da devam ediyor. Arayışlarını sürdüren Cimbom'da yıldız oyunculara talipler çıkaren, şok bir ters köşe yaşandı. Davinson Sanchez için gelen İtalyan ekibi bir başka yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Bir yandan lig yarışını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına da devam ediyor.

#3
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Arayışlarını sürdüren Cimbom'da yıldız oyunculara talipler çıkaren, şok bir ters köşe yaşandı.

#4
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Davinson Sanchez için gelen İtalyan ekibi bir başka yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Uzun zamandır stoper arayan İtalyan ekibi Napoli, Davinson Sanchez için Galatasaray maçlarına scoutlar gönderdi.

#6
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Ancak Sanchez'in sakat olduğu dönemde forma giyen Nelsson performansıyla dikkat çekti.

#7
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Tüm bu gelişmeler sonrası Napoli'nin Victor Nelsson'a talip olma nedeni ortaya çıktı.

#8
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Maaşlar arasındaki farkı da değerlendiren Napoli, Nelsson'a teklif yapma kararı aldı.

#9
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Sanchez'in 3.2 milyon Euro kazandığı sarı-kırmızılı kulüpte, Danimarkalı oyuncu 1.3 milyon Euro alıyor.

#10
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

ÜLKE BASININA KONUŞMUŞTU

#11
Foto - Gece gündüz demeden geliyorlar! Transferde ters köşe.. Galatasaray’ı ayağa kaldıracak gelişme…

Victor Nelsson geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki geleceği ve Napoli'nin ilgisiyle alakalı olarak Danimarka basınına açıklamalarda bulunmuştu.

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