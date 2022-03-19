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Sağlık
6
Gece çok terliyorsanız dikkat! Nedeni bu hastalık olabilir...

2022-03-19 09:18:23
Gece çok terliyorsanız dikkat! Nedeni bu hastalık olabilir...

Diğer zamanlarda, daha derin bir sorunun işareti olabilir. Bu problemi sık sık yaşıyorsanız, aşağıdaki tıbbi durumlardan biri olabilir:

#1
Foto - 1. Obstrüktif uyku apnesi Uyurken solunum cihazı olan bir adam. Uyku apnesinde, türbinoplasti ile iyi sonuçlar elde edilebilir, ancak etkinliğini doğrulamak için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. Bu hastalıktan muzdarip insanlar geceleri iyi uyuyamazlar. Bunun nedeni hava yollarının bloke olmasıdır. Bu onların hava akışını kısıtlar. Ancak nefes alamama da gece terlemelerinin yaygın nedenlerinden biridir. Apneniz varsa yaşayabileceğiniz diğer belirtiler şunlardır: Sinirlilik Gün içinde yorgunluk Horlama Baş ağrısı Gece terlemeleri ile birlikte bu semptomlardan bir veya daha fazlasını fark ederseniz, en iyisi doktorunuzla konuşmaktır. Size obstrüktif uyku apnesi teşhisi koyarlarsa, daha büyük sorunlara neden olmadan tedavi ettirmelisiniz. Bunlar kalp problemlerini veya şeker hastalığını içerebilir. Çoğu insan için çözüm, gece boyunca nefes almanıza yardımcı olan bir makine kullanmaktır. Bu, daha iyi uyumanızı ve ilişkili semptomlardan kurtulmanızı sağlar.

1. Obstrüktif uyku apnesi Uyurken solunum cihazı olan bir adam. Uyku apnesinde, türbinoplasti ile iyi sonuçlar elde edilebilir, ancak etkinliğini doğrulamak için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. Bu hastalıktan muzdarip insanlar geceleri iyi uyuyamazlar. Bunun nedeni hava yollarının bloke olmasıdır. Bu onların hava akışını kısıtlar. Ancak nefes alamama da gece terlemelerinin yaygın nedenlerinden biridir. Apneniz varsa yaşayabileceğiniz diğer belirtiler şunlardır: Sinirlilik Gün içinde yorgunluk Horlama Baş ağrısı Gece terlemeleri ile birlikte bu semptomlardan bir veya daha fazlasını fark ederseniz, en iyisi doktorunuzla konuşmaktır. Size obstrüktif uyku apnesi teşhisi koyarlarsa, daha büyük sorunlara neden olmadan tedavi ettirmelisiniz. Bunlar kalp problemlerini veya şeker hastalığını içerebilir. Çoğu insan için çözüm, gece boyunca nefes almanıza yardımcı olan bir makine kullanmaktır. Bu, daha iyi uyumanızı ve ilişkili semptomlardan kurtulmanızı sağlar.

#2
Foto - 2. Menopoz Menopoz ve yaşınız hormonlarınızda iniş çıkışlara neden olur ve vücudunuzun kontrolünü kaybetmenize neden olur. Bu sürekli değişiklikler vücut ısınızı da bozar. Menopozdaki kadınlar gece terlemeleri nedeniyle sık sık bunalmış ve çok rahatsız hissederek uyanırlar. Bazıları aynı gece birkaç kez uyanır. Bu belirtiler aynı zamanda şunlarla birlikte gelir: Kuru cilt Kötü ruh hali Düzensiz adet döngüleri Menopozun başladığı ortalama yaş 51 civarındadır. Ancak, menopoza başlamadan yıllar önce gece terlemeleri yaşamaya başlayabilirsiniz. Bazı kadınlar 30’lu yaşlarında gece terlemesinden muzdarip olmaya başlar.

2. Menopoz Menopoz ve yaşınız hormonlarınızda iniş çıkışlara neden olur ve vücudunuzun kontrolünü kaybetmenize neden olur. Bu sürekli değişiklikler vücut ısınızı da bozar. Menopozdaki kadınlar gece terlemeleri nedeniyle sık sık bunalmış ve çok rahatsız hissederek uyanırlar. Bazıları aynı gece birkaç kez uyanır. Bu belirtiler aynı zamanda şunlarla birlikte gelir: Kuru cilt Kötü ruh hali Düzensiz adet döngüleri Menopozun başladığı ortalama yaş 51 civarındadır. Ancak, menopoza başlamadan yıllar önce gece terlemeleri yaşamaya başlayabilirsiniz. Bazı kadınlar 30’lu yaşlarında gece terlemesinden muzdarip olmaya başlar.

#3
Foto - 3. Kaygı Gece terlemesi olan endişeli bir kadın. Gün içinde anksiyete veya kronik stresten muzdarip olduğunuzda, bu, gece terlemelerine dönüşebilir. Bu durumda, sorunun çözümü, sizi rahatsız eden şeyleri nasıl daha iyi yöneteceğinizi öğrenmek olabilir. Kaygı semptomlarını hafifletmenize yardımcı olabilecek bir danışmana gitmek iyidir. Buna neyin sebep olduğunu gerçekten bilmiyorsanız, bu özellikle faydalı olacaktır. Birçok terapist bilişsel davranış terapileri uygular. Bunlar size düşünme şeklinizi değiştirmeyi öğretir. Bu şekilde, kaygı veya strese neden olan düşünceleri belirleyebilir ve yönlendirebilirsiniz. Ancak terapi tek başına yeterli olmayabilir. Bu yüzden üzerinize düşeni yapmanız önemlidir. Aşağıdaki yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemeyi ve sürdürmeyi deneyebilirsiniz:Günlük egzersiz Umut duygusu geliştirmek Dengeli beslenme Konuşma terapisine katılmak

3. Kaygı Gece terlemesi olan endişeli bir kadın. Gün içinde anksiyete veya kronik stresten muzdarip olduğunuzda, bu, gece terlemelerine dönüşebilir. Bu durumda, sorunun çözümü, sizi rahatsız eden şeyleri nasıl daha iyi yöneteceğinizi öğrenmek olabilir. Kaygı semptomlarını hafifletmenize yardımcı olabilecek bir danışmana gitmek iyidir. Buna neyin sebep olduğunu gerçekten bilmiyorsanız, bu özellikle faydalı olacaktır. Birçok terapist bilişsel davranış terapileri uygular. Bunlar size düşünme şeklinizi değiştirmeyi öğretir. Bu şekilde, kaygı veya strese neden olan düşünceleri belirleyebilir ve yönlendirebilirsiniz. Ancak terapi tek başına yeterli olmayabilir. Bu yüzden üzerinize düşeni yapmanız önemlidir. Aşağıdaki yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemeyi ve sürdürmeyi deneyebilirsiniz:Günlük egzersiz Umut duygusu geliştirmek Dengeli beslenme Konuşma terapisine katılmak

#4
Foto - 4. Bazı hastalıklar Sık sık gece terlemeleri yaşıyorsanız, hemen en kötüsünü düşünmemelisiniz. Gece terlemelerinin nedenleri çeşitlidir. Bununla birlikte, sağlık durumunuz hakkında en doğru bilgileri almak için doktorunuzu ziyaret etmeniz önemlidir. Gece terlemeleri birçok hastalığın ikincil etkisidir. Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar gibi bazıları ciddi olabilir. Hatta bazı kanser türlerinden kaynaklanıyor olabilir. Daha ciddi bir sorun olduğunda, gece terlemeleri genellikle başka semptomlarla birlikte gelir. Neler olup bittiğini anlamak için doktorunuz bazı testler uygulayabilir. Tedavi, mevcut hastalığa göre değişir.

4. Bazı hastalıklar Sık sık gece terlemeleri yaşıyorsanız, hemen en kötüsünü düşünmemelisiniz. Gece terlemelerinin nedenleri çeşitlidir. Bununla birlikte, sağlık durumunuz hakkında en doğru bilgileri almak için doktorunuzu ziyaret etmeniz önemlidir. Gece terlemeleri birçok hastalığın ikincil etkisidir. Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar gibi bazıları ciddi olabilir. Hatta bazı kanser türlerinden kaynaklanıyor olabilir. Daha ciddi bir sorun olduğunda, gece terlemeleri genellikle başka semptomlarla birlikte gelir. Neler olup bittiğini anlamak için doktorunuz bazı testler uygulayabilir. Tedavi, mevcut hastalığa göre değişir.

#5
Foto - 5. Düşük kan şekeri gece terlemesine neden olabilir Kan şekerini ölçen bir kişi. Düşük kan şekeri olarak da bilinen hipoglisemi, şeker hastalarında gece terlemelerinin nedeni olabilir. Ancak bu tek belirti değil. Bu sorun, şeker hastalarının gün içinde çok terlemesine de neden olabilir. Düşük kan şekeri genellikle ikincil bir etkidir. Bunun nedeni, şeker hastalığını tedavi etmek için kullanılan insülin veya diğer ilaçlarla ilgili sorunlar olabilir. Bu nedenle, bu sorunları düzenli olarak yaşıyorsanız, doktorunuz bazı yaşam tarzı değişiklikleri önerebilir. Ayrıca, bu değişiklikler düşük kan şekerinden muzdarip olma olasılığını azaltabilir. Bu, belirli türden yiyecekleri düzenli olarak yemeyi içerebilir. Aynı zamanda kan şekeri seviyenizi daha yakından takip etmek anlamına da gelebilir.

5. Düşük kan şekeri gece terlemesine neden olabilir Kan şekerini ölçen bir kişi. Düşük kan şekeri olarak da bilinen hipoglisemi, şeker hastalarında gece terlemelerinin nedeni olabilir. Ancak bu tek belirti değil. Bu sorun, şeker hastalarının gün içinde çok terlemesine de neden olabilir. Düşük kan şekeri genellikle ikincil bir etkidir. Bunun nedeni, şeker hastalığını tedavi etmek için kullanılan insülin veya diğer ilaçlarla ilgili sorunlar olabilir. Bu nedenle, bu sorunları düzenli olarak yaşıyorsanız, doktorunuz bazı yaşam tarzı değişiklikleri önerebilir. Ayrıca, bu değişiklikler düşük kan şekerinden muzdarip olma olasılığını azaltabilir. Bu, belirli türden yiyecekleri düzenli olarak yemeyi içerebilir. Aynı zamanda kan şekeri seviyenizi daha yakından takip etmek anlamına da gelebilir.

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