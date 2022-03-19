Gece çok terliyorsanız dikkat! Nedeni bu hastalık olabilir...

1. Obstrüktif uyku apnesi Uyurken solunum cihazı olan bir adam. Uyku apnesinde, türbinoplasti ile iyi sonuçlar elde edilebilir, ancak etkinliğini doğrulamak için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. Bu hastalıktan muzdarip insanlar geceleri iyi uyuyamazlar. Bunun nedeni hava yollarının bloke olmasıdır. Bu onların hava akışını kısıtlar. Ancak nefes alamama da gece terlemelerinin yaygın nedenlerinden biridir. Apneniz varsa yaşayabileceğiniz diğer belirtiler şunlardır: Sinirlilik Gün içinde yorgunluk Horlama Baş ağrısı Gece terlemeleri ile birlikte bu semptomlardan bir veya daha fazlasını fark ederseniz, en iyisi doktorunuzla konuşmaktır. Size obstrüktif uyku apnesi teşhisi koyarlarsa, daha büyük sorunlara neden olmadan tedavi ettirmelisiniz. Bunlar kalp problemlerini veya şeker hastalığını içerebilir. Çoğu insan için çözüm, gece boyunca nefes almanıza yardımcı olan bir makine kullanmaktır. Bu, daha iyi uyumanızı ve ilişkili semptomlardan kurtulmanızı sağlar.