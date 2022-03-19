Gece çok terliyorsanız dikkat! Nedeni bu hastalık olabilir...

5. Düşük kan şekeri gece terlemesine neden olabilir Kan şekerini ölçen bir kişi. Düşük kan şekeri olarak da bilinen hipoglisemi, şeker hastalarında gece terlemelerinin nedeni olabilir. Ancak bu tek belirti değil. Bu sorun, şeker hastalarının gün içinde çok terlemesine de neden olabilir. Düşük kan şekeri genellikle ikincil bir etkidir. Bunun nedeni, şeker hastalığını tedavi etmek için kullanılan insülin veya diğer ilaçlarla ilgili sorunlar olabilir. Bu nedenle, bu sorunları düzenli olarak yaşıyorsanız, doktorunuz bazı yaşam tarzı değişiklikleri önerebilir. Ayrıca, bu değişiklikler düşük kan şekerinden muzdarip olma olasılığını azaltabilir. Bu, belirli türden yiyecekleri düzenli olarak yemeyi içerebilir. Aynı zamanda kan şekeri seviyenizi daha yakından takip etmek anlamına da gelebilir.