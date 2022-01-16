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Dünya
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Gazze'de şiddetli yağış

2022-01-16 16:49:13
Gazze'de şiddetli yağış

İşgalci İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Foto - Gazze kentinde sağanak nedeniyle bazı bölgeleri su bastı.

Gazze kentinde sağanak nedeniyle bazı bölgeleri su bastı.

#2
Foto - Altyapı yetersizliği nedeniyle su birikintileri oluştu.

Altyapı yetersizliği nedeniyle su birikintileri oluştu.

#3
Foto - Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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