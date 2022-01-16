2022-01-16 16:49:13 Gazze'de şiddetli yağış
İşgalci İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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İşgalci İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Gazze kentinde sağanak nedeniyle bazı bölgeleri su bastı.
Altyapı yetersizliği nedeniyle su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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