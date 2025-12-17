Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

"TÜKETİCİ FİZİKSEL MENÜ İSTERSE SUNULMAK ZORUNDA" Ankara Ticaret Müdürü Elif Tan, denetime ilişkin, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yiyecek ve içecek hizmeti sunulan kafeteryalar, restoranlar, lokantalar ve pastanelerde iş yerinin giriş kapısının önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken tarife ve fiyat listelerini denetliyoruz. Masaların üzerinde fiyat listesi karekod olarak da sunuluyor. Karekodların okunup okunmadığının kontrolünü gerçekleştirdik. Şöyle bir ayrım var, tüketici fiziksel menü isterse, tüketiciye bu sunulmak zorunda." dedi. Tan, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere ürün başına 3 bin 166 lira idari yaptırım uygulanacağını kaydetti. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde lokanta, restoran ve kafe denetimi gerçekleştirildi.