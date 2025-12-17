  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

Ticaret Bakanlığı ekipleri kafe yılbaşı öncesi fahiş fiyat ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla restoran ve lokantalara yönelik denetimlerini artırdı. Yılbaşı öncesi fahiş fiyat ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ekipleri kafe, restoran ve lokantalara yönelik denetimlerini artırdı; Ankara ve İstanbul'da yapılan kontrollerde menü, fiyat listesi, karekod uygulamaları ve gramajlar incelendi.

#1
Foto - Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

ANKARA VE İSTANBUL'DA DENETİM Bu kapsamda Ankara Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bulunan bir restoranda denetimde bulundu. Denetimde, restoranın fiziksel ve karekod ile erişilen menüsü, fiyat listesi ve tarifeler incelendi.

#2
Foto - Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

"TÜKETİCİ FİZİKSEL MENÜ İSTERSE SUNULMAK ZORUNDA" Ankara Ticaret Müdürü Elif Tan, denetime ilişkin, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yiyecek ve içecek hizmeti sunulan kafeteryalar, restoranlar, lokantalar ve pastanelerde iş yerinin giriş kapısının önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken tarife ve fiyat listelerini denetliyoruz. Masaların üzerinde fiyat listesi karekod olarak da sunuluyor. Karekodların okunup okunmadığının kontrolünü gerçekleştirdik. Şöyle bir ayrım var, tüketici fiziksel menü isterse, tüketiciye bu sunulmak zorunda." dedi. Tan, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere ürün başına 3 bin 166 lira idari yaptırım uygulanacağını kaydetti. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde lokanta, restoran ve kafe denetimi gerçekleştirildi.

#3
Foto - Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

Denetimde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, il müdürlüğü olarak restoran, kafe ve lokantalara yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

#4
Foto - Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

Bakanlığın, vatandaşların hem aldanmaması hem menfaatlerinin korunması için Fiyat Etiketi Yönetmenliği kapsamında menü uygulaması getirdiğini hatırlatan Menteşe, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli uygulamayla, restoran, lokanta veya kafelerin, vatandaşların içeride alacakları hizmetin bedelini işletmeye girmeden, kapılarda, rahat girebilecekleri bir yerde bulundurmaların zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

#5
Foto - Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

Menteşe, şunları kaydetti: "Biz bu doğrultuda İstanbul'da 2025 yılında yaklaşık 26 bin 203 restoran, kafe, işletmeyi denetledik. Bu denetimler kapsamında yaklaşık 18 bin 177 üründe aykırılık tespit ettik. Bu doğrultuda 57 milyon 548 bin 382 liralık idari yaptırım uyguladık. Bu alanda yine bazı ürünlerde özellikle iskender, dönerlerde gramaj zorunluluğu getirdi. Onları takip ediyoruz.

#6
Foto - Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

Yani burada vatandaşın listeye baktığında aldanmaması, vatandaşı yanıltıcı bilgilere yer verilmemesi gerekli. Bu ilk aşama. Bunların akabinde diyelim ki vatandaşımız mağdur oldu. Bu mağduriyetini ALO 175 Tüketici Dayanışma Hattı'na iletebiliyor veya CİMER üzerinden bakanlığımızın dijital platformları var. Haksız fiyat değerlendirme uygulamasıdır, onlar üzerinden bizlere ulaştırabiliyor."

#7
Foto - Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

ŞİKAYETLERİN YÜZDE 93'ÜNE DÖNÜŞ YAPILDI İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, bugüne kadar kendilerine ulaşan şikayetlerin yaklaşık yüzde 93'üne döndüklerini belirterek, o nedenle vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmasını istediklerini belirtti.

#8
Foto - Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

Ticaret Bakanlığının hazırlık aşamasında destek verdiği market fiyatları konusunda bir uygulamanın devreye girdiğini belirten Menteşe, marketfiyati.org.tr (Uygulama Apple/Android Store'da Market Fiyatı ismiyle yer alıyor) uygulamasında vatandaşların aradıkları ürünün en yakınında nerede, hangi mağazada, kaç liraya satıldığını görebildiklerini vurguladı.

#9
Foto - Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi

Vatandaşların alışverişe çıkmadan buna bakarak ona göre alışverişlerini planlayabildiklerini kaydeden Menteşe, "Menülerde de yayınlanacağı daha önceden duyurulan bir başka uygulamayı Bakanımız bir, iki ay içerisinde devreye koyacak. O da milletimiz için hayırlı bir hizmet olacaktır." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede İdam rekoru! 340 kişinin kafasını kestiler
Dünya

O ülkede İdam rekoru! 340 kişinin kafasını kestiler

Suudi Arabistan, Çin ve İran'ın ardından dünyada en fazla idamın infaz edildiği üçüncü ülke konumunda.
Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye
Gündem

Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye

İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, çocuklarının boğazına bıçak dayayan sözde babayı tahliye etti. Skandal karar tepkiyle karşılandı...
HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!
Gündem

HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!

Meclis'te açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, tüp bebek tedavisinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi...
Gözler şimdi Hürriyet'in avukatlarında! Yılmaz Özdil aynı yazıyı kopyaladı
Gündem

Gözler şimdi Hürriyet'in avukatlarında! Yılmaz Özdil aynı yazıyı kopyaladı

'Bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil'in 11 yıl arayla iki farklı kurumda kaleme aldığı yazının birebir aynı çıkması gündem oldu. Bu gelişme son..
'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!
Gündem

'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye sürecine karşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk tarafından hortlatılan ve faili meçhullerle anıl..
Ukrayna'dan bir ilk!
Dünya

Ukrayna'dan bir ilk!

Ukrayna Güvenlik Servisi, sualtı Sub Sea Baby insansız hava araçlarının Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne saldırdığını ve Kalibr seyir füz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23