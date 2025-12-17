Yücel Kaya Giriş Tarihi: Yılbaşı öncesi sıkı denetim! Ekipler sahaya indi
Ticaret Bakanlığı ekipleri kafe yılbaşı öncesi fahiş fiyat ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla restoran ve lokantalara yönelik denetimlerini artırdı. Yılbaşı öncesi fahiş fiyat ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ekipleri kafe, restoran ve lokantalara yönelik denetimlerini artırdı; Ankara ve İstanbul'da yapılan kontrollerde menü, fiyat listesi, karekod uygulamaları ve gramajlar incelendi.