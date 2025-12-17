  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Mağazalarda kıyafet denerken dikkat! Hastalık kapabilirsiniz

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mağazalarda kıyafet denerken dikkat! Hastalık kapabilirsiniz

Mağaza kabinlerinde onlarca kişi tarafından denenen kıyafetlerin, hijyen kurallarına uyulmaması halinde uyuz, mantar ve çeşitli bakteriyel enfeksiyonlara davetiye çıkardığı belirtiliyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Gamze Demirdağ, "Mağazada daha önce çok sayıda kişi tarafından denenmiş kıyafetleri giymek, egzama ve kızarıklık gibi sorunların yanı sıra bulaşıcı hastalık riskini de beraberinde getirmektedir" açıklamasını yaptı.

#1
Foto - Mağazalarda kıyafet denerken dikkat! Hastalık kapabilirsiniz

Alışveriş sırasında beden uyumunu kontrol etmek amacıyla denenen kıyafetler, hijyen şartlarına dikkat edilmediği takdirde çeşitli sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar, deneme sırasında kıyafetler üzerinde bulunan deri döküntüleri, ter ve mikroorganizmaların bir kişiden diğerine geçebileceğine dikkat çekiyor.

#2
Foto - Mağazalarda kıyafet denerken dikkat! Hastalık kapabilirsiniz

Özellikle yeterince havalandırılmayan deneme kabinlerinde kıyafetlerin birçok kişi tarafından denemesi, uyuz paraziti ve mantar gibi enfeksiyonların yayılmasına zemin hazırlıyor.

#3
Foto - Mağazalarda kıyafet denerken dikkat! Hastalık kapabilirsiniz

Öte yandan, bakteri ve virüslerin tekstil yüzeylerinde belirli süreler boyunca canlı kalabildiği, bunun da bağışıklık sistemi zayıf bireyler açısından enfeksiyon riskini artırdığı ifade ediliyor. Vücutla doğrudan temas eden pantolon, tişört ve iç giyim ürünlerinin deneme süreçlerinde bulaş ihtimalini daha da yükselttiği vurgulanıyor.

#4
Foto - Mağazalarda kıyafet denerken dikkat! Hastalık kapabilirsiniz

Salgın hastalık riski Yeni kıyafetlerin fabrikada üretim aşamasından mağazaya gelene kadar çok sayıda işlemden geçtiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Gamze Demirdağ, "Bu süreçte kıyafetler renk veren boyalar, ütülü görünüm sağlayan kırışıklık giderici kimyasallar, yumuşatıcılar ve küf önleyici maddeler gibi birçok kimyasal ile temas eder" dedi. Demirdağ, "Mağazaya ulaştıklarında ise üzerlerinde hala sağlığa zararlı olabilecek bu kimyasal kalıntıları barındırırlar. Özellikle cildi hassas olan kişilerde, alerjik egzaması bulunanlarda, bebek ve çocuklar gibi hassas deri yapısına sahip bireylerde bu kimyasallara maruziyet sonucunda ciltte kaşıntı, kızarıklık, pullanma ve tahriş gibi etkiler görülebilmekte, hatta alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

#5
Foto - Mağazalarda kıyafet denerken dikkat! Hastalık kapabilirsiniz

Bununla birlikte birçok insan bedenini tam olarak bilmediği için, mağazalarda deneme kabinlerinde bedenini bilse dahi farklı seçenekler olduğu gerekçesiyle 4-5 farklı ürünü denemektedir. Oysa bu ürünler daha önce en az 20-30 kişi tarafından denenmiş olabilmektedir. Mağazada daha önce çok sayıda kişi tarafından denenmiş kıyafetleri giymek, egzama ve kızarıklık gibi sorunların yanı sıra bulaşıcı hastalık riskini de beraberinde getirmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde görülen uyuz salgını nedeniyle, uyuz parazitinin daha önce denenmiş kıyafetlerde bulunabildiği gözlemlenmektedir ve bu kıyafetlerin belirli bir süre giyilmesi uyuz hastalığına yakalanma riskini artırabilmektedir" diye ekledi.

#6
Foto - Mağazalarda kıyafet denerken dikkat! Hastalık kapabilirsiniz

Ürünlerin üretimden satışa kadar olan sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten satış danışmanı Tuğba Kara ise müşterilerin de satın aldıkları ürünleri ilk olarak yıkayıp ardından kullandıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kan donduran haber! Binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı
Dünya

Kan donduran haber! Binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı

Terör devleti İsrail'in yakıp yıktığı Gazze’de bir binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı.

Mısır'ı sarsan facia
Dünya

Mısır'ı sarsan facia

Mısır, Girit Adası açıklarında batan botta 14 vatandaşının öldüğünü duyurdu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, batan bottan sağ..
Trump, fentanili "kitle imha silahı" olarak ilan etti Bombadan çok daha tehlikeli ve etkili
Sağlık

Trump, fentanili "kitle imha silahı" olarak ilan etti Bombadan çok daha tehlikeli ve etkili

Fentanili "kitle imha silahı" olarak tanıyan kararnameye imza atan Trump , "Hiçbir bomba bunun yaptığını yapmıyor." ifadesini kullanarak her..
Financial Times 'Türkiye uyarmıştı' diyerek haber yayımladı. Hava sahasına girmeden vurdu
Gündem

Financial Times 'Türkiye uyarmıştı' diyerek haber yayımladı. Hava sahasına girmeden vurdu

Financial Times, "Türkiye, nadir görülen bir askeri müdahaleyle Karadeniz üzerindeki hava sahasına yaklaşan kontrolden çıkmış bir dronu düşü..
Gözler şimdi Hürriyet'in avukatlarında! Yılmaz Özdil aynı yazıyı kopyaladı
Gündem

Gözler şimdi Hürriyet'in avukatlarında! Yılmaz Özdil aynı yazıyı kopyaladı

'Bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil'in 11 yıl arayla iki farklı kurumda kaleme aldığı yazının birebir aynı çıkması gündem oldu. Bu gelişme son..
Ukrayna'dan bir ilk!
Dünya

Ukrayna'dan bir ilk!

Ukrayna Güvenlik Servisi, sualtı Sub Sea Baby insansız hava araçlarının Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne saldırdığını ve Kalibr seyir füz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23