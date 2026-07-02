Gazze soykırımında bininci gün!

Gazze halkının yaşadığı tüm zorluklara rağmen krizlerle başa çıkma konusunda önemli deneyim kazandığını ifade eden Ebu Suud, bölge halkının inancını "Zafer sabırla gelir." sözleriyle özetledi. Gazze'de bin gündür süren soykırımda şu ana kadar 73 bin 66 kişinin şehit olurken, 173 bin 514 kişi de yaralandı.