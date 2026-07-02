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Gazze soykırımında bininci gün!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazze soykırımında bininci gün!

Gazze'ye yönelik saldırıların bininci gününe ilişkin konuşan siyasi analist Mustafa Ebu Suud, sürecin uluslararası toplumun tutumunu gözler önüne serdiğini söyledi.

#1
Foto - Gazze soykırımında bininci gün!

Yazar ve siyasi analist Mustafa Ebu Suud, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımcı israilin bin gündür devam eden saldırılarının, sivilleri koruma söyleminde bulunan birçok devlet, uluslararası kuruluş, kurum ve kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını söyledi.

#2
Foto - Gazze soykırımında bininci gün!

Ebu Suud, israilin saldırılarının bininci gününe girdiğini ve üçüncü yılının sonuna yaklaştığını belirterek, bu sürenin hafife alınabilecek bir dönem olmadığını ifade etti.

#3
Foto - Gazze soykırımında bininci gün!

Soykırımcı israilin bu süreçte Gazze'deki sivillere karşı elindeki tüm silahları kullandığını belirten Ebu Suud, birçok ülkenin de bunu açık veya örtülü şekilde desteklediğini belirtti.

#4
Foto - Gazze soykırımında bininci gün!

Gazze'nin geçen bin gün boyunca özgürlük ve bağımsızlığın bedelsiz elde edilemeyeceğini, bunun büyük fedakârlıklar gerektirdiğini gösterdiğini belirten Ebu Suud, bölgenin onlarca yıldır değiştirilemeyen siyasi dengeleri ve kuralları değiştirmeyi başardığını, halklara ilham verdiğini ve dikkatleri yeniden Filistin meselesine yönelttiğini dile getirdi.

#5
Foto - Gazze soykırımında bininci gün!

Filistin davasına yönelik girişimlerin yeni olmadığını söyleyerek israilin iddia ettiği gibi bunun yalnızca 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı Operasyonu'nun sonucu olmadığını, Ekim 2023'te yaşananların Filistin halkının mücadelesinde ileri bir aşamayı temsil ettiğini ifade etti.

#6
Foto - Gazze soykırımında bininci gün!

Ebu Suud, mevcut tablonun israilin Gazze üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğini gösterdiğini belirterek, askeri yöntemlerle ulaşamadığı hedefleri halk üzerinde acı ve sıkıntıyı artırarak gerçekleştirmeye çalışacağını söyledi.

#7
Foto - Gazze soykırımında bininci gün!

Gazze halkının yaşadığı tüm zorluklara rağmen krizlerle başa çıkma konusunda önemli deneyim kazandığını ifade eden Ebu Suud, bölge halkının inancını "Zafer sabırla gelir." sözleriyle özetledi. Gazze'de bin gündür süren soykırımda şu ana kadar 73 bin 66 kişinin şehit olurken, 173 bin 514 kişi de yaralandı.

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