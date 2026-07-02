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Ekonomi
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Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

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Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranının yüzde 18 seviyesine yaklaşması, en düşük emekli maaşının ise 23 bin 600 TL civarına yükselmesi bekleniyor.

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Foto - Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı maaş zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verileri için geri sayım hızlandı. İlk 5 aylık dönemde yüzde 16,61 olarak gerçekleşen enflasyon farkının, yarın açıklanacak haziran ayı rakamıyla birlikte yüzde 18 bandına ulaşacağı tahmin ediliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam takvimi için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte maaşlarına yansıyacak kesin artış oranını öğrenecek. Şu ana kadar oluşan tablo, emekli aylıklarında dikkat çeken bir artış ihtimalini gündeme taşırken, özellikle en düşük emekli maaşı için yeni rakam beklentisi öne çıkıyor. Beş aylık enflasyon farkının yüzde 16,61 seviyesinde oluşmasının ardından gözler haziran ayı verisine çevrildi. Piyasada haziran enflasyonunun düşük gelmesi beklenirken, 6 aylık toplam artışın yüzde 18 seviyesine yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. En çok merak edilen başlık ise kök maaşı düşük olan emeklilerin yeni dönemde ne kadar aylık alacağı oldu.

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Foto - Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 23 BİN 600 TL SENARYOSU Ekonomist Muhammet Bayram, haziran ayı enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 18 seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Bayram’a göre en düşük emekli aylığının da aynı oranda artırılması halinde masadaki rakam 23 bin 600 TL civarına çıkabilir. Bu rakam, özellikle taban aylık uygulamasından yararlanan emekliler için büyük önem taşıyor. Çünkü kök maaşı düşük olan çok sayıda emekli, yapılan oransal zamdan doğrudan tam anlamıyla faydalanamıyor. Mevcut sistemde kök aylığa zam yapılsa bile maaş, taban aylığın altında kalırsa emeklinin eline geçen tutar devlet desteğiyle tamamlanıyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme, milyonlarca kişi için belirleyici olacak.

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Foto - Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

ZAM ORANI 3 TEMMUZ’DA NETLEŞECEK Emekli maaş zamları için kritik veri 3 Temmuz’da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun duyuracağı haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Beş aylık veriler şimdiden yüzde 16,61’lik artışı ortaya koydu. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1’in altında gerçekleşmesi durumunda, toplam zam oranının yüzde 18’e yakın bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu da emekli maaşlarında yeni dönemin ana çerçevesini belirleyecek.

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Foto - Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

KÖK MAAŞ SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE Emekli maaşlarına yapılacak zamda en çok tartışılan başlıklardan biri yine kök maaş olacak. Kök maaşı düşük olan emekliler, yapılan oransal artışa rağmen taban maaşın altında kalabiliyor. Bu durumda emeklinin maaşı yasal olarak belirlenen en düşük aylığa tamamlanıyor ancak kök maaştaki artış, vatandaşın cebine tam olarak yansımayabiliyor. Muhammet Bayram, bu sorunun uzun süredir çözüm beklediğini belirterek, sadece oransal zamların yeterli olmayabileceğine dikkat çekti. Bayram’a göre emeklilerin alım gücünün korunması için tüm emeklileri kapsayan seyyanen bir artış da değerlendirilmelidir.

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Foto - Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR Emekli maaşlarıyla ilgili bir diğer beklenti ise seyyanen zam düzenlemesi. Oransal zammın yanında sabit tutarlı bir artış yapılması halinde, özellikle düşük maaş alan emeklilerin gelirinde daha belirgin bir iyileşme yaşanabilir. Bayram, geçmiş dönemde memurlar için hem oransal hem de seyyanen zam yapıldığını hatırlatarak, benzer bir uygulamanın emekliler için de gündeme alınabileceğini ifade etti. Böyle bir adımın, kök maaş nedeniyle zamdan yeterince faydalanamayan emekliler açısından daha güçlü bir destek anlamına geleceği belirtiliyor.

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Foto - Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

SOSYAL DESTEK VURGUSU Emeklilerin yaşadığı gelir kaybının yalnızca maaş zammıyla telafi edilemeyeceğini söyleyen Bayram, dar ve orta gelirli kesime yönelik sosyal desteklerin artırılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle kira, gıda, yakacak ve temel ihtiyaç kalemlerinde sağlanacak desteklerin emeklilerin alım gücünü koruma açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Son dönemde artan yaşam maliyetleri, emekli vatandaşların bütçesini daha fazla zorlarken, yapılacak zam oranının yanı sıra ek destek mekanizmaları da yakından takip ediliyor. Emekliler, açıklanacak rakamların sadece maaş artışıyla sınırlı kalmamasını, yaşam koşullarını rahatlatacak ek düzenlemelerin de hayata geçirilmesini bekliyor.

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Foto - Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ FARKLAR DA MASADA

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Foto - Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

Emeklilik sisteminde beklenen düzenlemelerden biri de Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim günü farkı. Bağ-Kur’lular için mevcutta 9 bin gün olan prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesine yönelik beklenti devam ediyor. Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde Bağ-Kur’lular ile SSK’lılar arasındaki emeklilik şartları daha dengeli hale gelebilir.

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Foto - Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

Muhammet Bayram, bu alanda çalışmalar bulunduğunu belirterek önümüzdeki süreçte prim günü farklılıklarının giderilmesi ve emeklilik sistemindeki eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik adımların atılabileceğini söyledi.

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