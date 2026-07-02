Emekli zammı için geri sayım: En düşük maaşta rakam ortaya çıktı

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı maaş zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verileri için geri sayım hızlandı. İlk 5 aylık dönemde yüzde 16,61 olarak gerçekleşen enflasyon farkının, yarın açıklanacak haziran ayı rakamıyla birlikte yüzde 18 bandına ulaşacağı tahmin ediliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam takvimi için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte maaşlarına yansıyacak kesin artış oranını öğrenecek. Şu ana kadar oluşan tablo, emekli aylıklarında dikkat çeken bir artış ihtimalini gündeme taşırken, özellikle en düşük emekli maaşı için yeni rakam beklentisi öne çıkıyor. Beş aylık enflasyon farkının yüzde 16,61 seviyesinde oluşmasının ardından gözler haziran ayı verisine çevrildi. Piyasada haziran enflasyonunun düşük gelmesi beklenirken, 6 aylık toplam artışın yüzde 18 seviyesine yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. En çok merak edilen başlık ise kök maaşı düşük olan emeklilerin yeni dönemde ne kadar aylık alacağı oldu.