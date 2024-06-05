2024-06-05 10:12:45 Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...
Meta'nın eski bir çalışanı, Gazze içeriğinin kullanımı nedeniyle işten çıkarıldığını söyleyerek şirkete dava açtı.Kaynak: Gazze paylaşımı sonrası kovulan Meta mühendisi şirketi mahkemeye verdi. 2021 yılından beri Meta'nın makine öğrenimi ekibinde çalışan Filistin asıllı Amerikalı mühendis Ferras Hamad, Şubat ayında işten çıkarılması nedeniyle şirkete karşı California eyalet mahkemesinde ayrımcılık ve haksız işten çıkarma gibi suçlamalarla dava açtı.