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Dünya
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Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...

2024-06-05 10:12:45
Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...

Meta'nın eski bir çalışanı, Gazze içeriğinin kullanımı nedeniyle işten çıkarıldığını söyleyerek şirkete dava açtı.Kaynak: Gazze paylaşımı sonrası kovulan Meta mühendisi şirketi mahkemeye verdi. 2021 yılından beri Meta'nın makine öğrenimi ekibinde çalışan Filistin asıllı Amerikalı mühendis Ferras Hamad, Şubat ayında işten çıkarılması nedeniyle şirkete karşı California eyalet mahkemesinde ayrımcılık ve haksız işten çıkarma gibi suçlamalarla dava açtı.

#1
Foto - Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...

Dava dilekçesinde Hamad, Meta'yı Filistinlilere karşı sistematik bir önyargı sergilemekle suçladı. Şirketin, Gazze'deki akrabalarının ölümünü dile getiren çalışanlarının iç iletişimlerini sildiğini ve Filistin bayrağı emojisi kullanımları hakkında soruşturmalar yürüttüğünü belirtti.

#2
Foto - Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...

Dava, Meta'nın İsrail veya Ukrayna bayrağı emojileri paylaşan çalışanları için benzer soruşturmalar başlatmadığını öne sürüyor.

#3
Foto - Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...

Meta, Hamad'ın iddiaları hakkında Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.

#4
Foto - Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...

Benzer eleştiriler daha önce de gündeme gelmişti

#5
Foto - Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...

Hamad'ın iddiaları, insan hakları gruplarının Meta'nın İsrail ve Filistin toprakları hakkında platformlarına gönderilen içerikleri denetleme performansına yönelik uzun süredir devam eden eleştirilerini yansıtıyor.

#6
Foto - Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...

Bu eleştiriler, şirketin 2021 yılında görevlendirdiği dış bir soruşturmada da dile getirilmişti.

#7
Foto - Gazze paylaşımı nedeniyle kovulan Meta çalışanı şirketi...

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