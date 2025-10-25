Gazze iki yıl aradan sonra ilk hasadını yaptı: Zeytin sevindirdi... Zarar yüzde 85'e yükseldi! UNRWA paylaştı

Açıklamada ayrıca tarım sektörü yeniden ayağa kalkana kadar Gazze Şeridi'ne insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın girmesi gerektiği vurgulandı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu bölgedeki 178 bin dönümlük tarım arazisinin yüzde 94'ünden fazlasını yok etti. Bu yıkım, yıllık 405 bin ton olan tarımsal üretim kapasitesini yaklaşık 28 bin tona düşürdü. Medya Ofisi'nin 6 Ekim 2025’te yayımladığı raporda, tarım sektörünün İsrail’in iki yıl süren saldırıları sonucunda yaklaşık 2,8 milyar dolarlık hasar gördüğü kaydedilmişti. Raporda, iki yıllık yıkımın ardından sebze ekili tarım alanlarının 93 bin dönümden yalnızca 4 bin dönüme düştüğü belirtilmişti. Ayrıca İsrail ordusunun bu sürede 1233 tarımsal kuyuyu kullanılamaz hale getirdiği, seraların yüzde 85’inden fazlasını yok ettiği aktarılmıştı.