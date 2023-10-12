Gazze aralıksız bombalanıyor!

‘BÖYLE BİR FELAKETİ ASLA ÖNGÖRMEDİK’ İsrail’in tam ablukaya aldığı Gazze’de durum gittikçe kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler uzmanlarının “toplu cezalandırma” olarak tanımladığı kuşatma muhtemelen acı verici kıtlıklara yol açacak. Uluslararası İnsan Hakları Komitesi Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, “Gazze’deki varlığımızın en karanlık saatlerinde, 2 milyon sivilin ağır bombardımana maruz kalarak su, yiyecek, elektrik ve ilaçlardan mahrum kalabileceği bir senaryoyu asla öngörmedik” dedi. Gazze’de çalışan gazeteci Ghada Kord da, HuffPost’a yaptığı açıklamada şimdiden kendisini bir kabusun içindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Kord, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısının ardından yerde gördüğü insan, köpek ve kedi cesetlerinin kokusunu üzerinden atamadığını belirtti. Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yönelik saldırıların kitlesel yer değiştirmelere yol açtığını açıklarken, BM Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın yaklaşık 500 bin kişiye bu haftaki gıda karnesini sağlayamadığı belirtildi. Yardım kuruluşu Oxfam’a göre ise hava saldırıları şu ana kadar 400 bin Gazzelinin suya ve sanitasyona erişimini aksattı.