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Gazze aralıksız bombalanıyor!

2023-10-12 14:42:54
Gazze aralıksız bombalanıyor!

Hamas’ın saldırıları sonrası Gazze’yi ablukaya alan İsrail’in kara harekatı beklenirken, Gazze’nin tamamen yerle bir edilme ihtimali tüm dünyayı endişelendiriyor.

#1
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

Hamas’ın İsrail kentlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından İsrail ordusu tarafından ablukaya alınan ve sınırına asker yığınağı yapılan Gazze’de durum oldukça kritik bir hal aldı. Hem İsrail’de hem de Gazze’de ölü sayısı artmaya devam ederken İsrail ordusu, çatışmaların sertleşeceği uyarısında bulundu. İsrail Ordusu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus önümüzdeki günlerde Gazze’den ‘zor’ görüntüler geleceğini ifade etti.

#2
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

Yüzbinlerce asker Gazze sınırında operasyon kararını beklerken, İsrail’in bölgeye hava saldırıları devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait düzinelerce savaş uçağı, Hamas’ın saldırılarını tasarlayıp gerçekleştirdiği nokta olduğuna inanılan Gazze’deki El-Furkan mahallesinde 200’den fazla hedefi vurdu.

#3
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

Gece boyunca düzenlenen hava saldırılarında Hamas askeri komutanı Muhammed Deyf’in Han Yunus’taki akrabalarının evi de vuruldu. Cumartesi gününden bu yana Gazze Şeridi’nde 2 bin 687 hedefe saldırı gerçekleştirildiği, hedeflerin bin 329’unun Hamas’a ait unsurların bulunduğu çok katlı binalar olduğu aktarıldı.

#4
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

Hamas’ın saldırılarında İsrail’de ölü sayısının 1.200’e yükseldiği açıklandı. Kurbanların çoğunlukla siviller olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze’ye yönelik hava saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1100’e ulaştığını açıkladı.

#5
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

Gazze’nin en acil sorunu ise elektrik olarak görülüyor. İsrail’in tam ablukaya başlaması sonrası bölgeye enerji sağlayan tek enerji santrali dün öğle saatlerinde durdu. Bundan sonra bölgede sadece jeneratörler sayesinde elektrik sağlanabilecek. Jeneratörlere ne kadar süreyle yakıt sağlanabileceği ise meçhul.

#6
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

‘ÇADIR KENT HALİNE GELECEK’ Uydu görüntüleri de Gazze’deki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada yardım çağrısında bulunan bölge sakinleri, birçok binanın çöktüğünü, bazılarında çok sayıda kişinin içeride mahsur kaldığını ve kurtarma ekiplerinin onlara ulaşamadığını söyledi. Nitekim İngiliz Daily Mail gazetesinde, İsrailli bir savunma yetkilisinin ifadelerine yer verilirken, “Gazze’nin bir ‘çadır kent’ haline geleceğini ve Hamas’ın terör saldırılarının intikamını almak için her binanın yerle bir edeceğini” belirtti.

#7
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

İsrail’in Hamas’a büyük bir bedel ödeteceğine dair vaatleri, geniş bir yelpazedeki hedefleri vurmaya devam edeceğini gösteriyor.

#8
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ İsrail Gazze’yi vururken, Lübnan sınırı da hareketli. İran destekli Hizbullah, dün sabah Lübnan’ın güneyinden İsrail askeri mevkilerine güdümlü hassas füzeyle yapılan saldırıların sorumluluğunu üstlendi. İsrail ordusu misilleme olarak Lübnan topraklarına saldırdığını açıklarken, Lübnan’da devlete ait medya iki bölgenin bombalandığını aktardı. Lübnan topraklarından gerçekleştirilen saldırılar, İsrail ile Hamas arasında süren savaşla eş zamanlı olarak üst üste üçüncü günde de devam etmiş oldu.

#9
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

‘BÖYLE BİR FELAKETİ ASLA ÖNGÖRMEDİK’ İsrail’in tam ablukaya aldığı Gazze’de durum gittikçe kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler uzmanlarının “toplu cezalandırma” olarak tanımladığı kuşatma muhtemelen acı verici kıtlıklara yol açacak. Uluslararası İnsan Hakları Komitesi Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, “Gazze’deki varlığımızın en karanlık saatlerinde, 2 milyon sivilin ağır bombardımana maruz kalarak su, yiyecek, elektrik ve ilaçlardan mahrum kalabileceği bir senaryoyu asla öngörmedik” dedi. Gazze’de çalışan gazeteci Ghada Kord da, HuffPost’a yaptığı açıklamada şimdiden kendisini bir kabusun içindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Kord, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısının ardından yerde gördüğü insan, köpek ve kedi cesetlerinin kokusunu üzerinden atamadığını belirtti. Birleşmiş Milletler, Gazze’ye yönelik saldırıların kitlesel yer değiştirmelere yol açtığını açıklarken, BM Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın yaklaşık 500 bin kişiye bu haftaki gıda karnesini sağlayamadığı belirtildi. Yardım kuruluşu Oxfam’a göre ise hava saldırıları şu ana kadar 400 bin Gazzelinin suya ve sanitasyona erişimini aksattı.

#10
Foto - Gazze aralıksız bombalanıyor!

GÖRÜNTÜLER İSRAİL’DE BÜYÜK ÖFKEYE NEDEN OLDU İsrail’in Gazze sınırına yakın bölgede yer alan kasabalarından gelen görüntüler ülkeyi şoke etti. Özellikle Kfar Aza isimli Kibbutz’ta basın mensupları tarafından elde edilen görüntüler ülkede büyük rahatsızlık yarattı. Fotoğraflarda, Hamas militanlarının kadın-çocuk demeden çok sayıda kişiyi öldürdüğü ve büyük bir katliam gerçekleştirdiği görülüyor. Bazı kurbanların başının kesildiği görülürken, bebeklerin cansız görüntüleri İsrail’de büyük öfkeye neden oldu. İsrail ordusu, bazılarının kafası kesilmiş yaklaşık 40 bebeğin cansız bedenlerine ulaştıklarını açıkladı.

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