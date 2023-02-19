Gaziantep'te ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

"Allah'a şükürler olsun mahallemizde herhangi bir can kaybı yaşanmadı fakat birçok mahalle sakinimizin evinde büyük hasar oluştu. Yapılan tespitler sonucunda acil yıkılması gereken 17 ev ve ağır hasarlı olan 20 evimiz bulunuyor. Şu an itibarıyla da Şehitkamil Belediyemiz tarafından acil yıkılması gereken evlerin yıkım çalışmaları başlatıldı."