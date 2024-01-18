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Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

2024-01-18 12:16:32
Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

Gaziantep’in yöresel yemeklerinden olan mumbar dolması yoğun talep görüyor, lezzetiyle vatandaşın beğenisini topluyor.

#1
Foto - Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

Gaziantep’in meşhur yemeklerinden biri olan Mumbar dolması, Küçükbaş hayvanların bağırsağına bulgur ve et karışımı doldurularak yapılıyor.

#2
Foto - Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

Yapımı oldukça meşakkatli olan Mumbar dolması, hayvanların bağırsaklarının iyi temizlenerek, yaklaşık 4 saat pişiriliyor. Mumbar dolmasının fiyatı ise 160 - 170 lira arasında satılıyor.

#3
Foto - Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

Kışın soğuk havada mumbar dolma’nın daha çok rağbet gördüğünü belirten Ökkeş Öztürk, “Mumbar dolma, Gaziantep’te yemek öncesinde veya ana yemek olarak sıkça tüketiliyor.

#4
Foto - Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

. Diğer yöresel yemeklerin yanında da tercih edilen bu lezzet, kışın soğuk havada daha çok rağbet görüyor. Yazın ise gündüzleri daha fazla talep oluyor. Mumbar Gaziantepli vatandaşların yemek öncesinde veya ana yemek olarak sıkla tükettiği bir yemektir.

#5
Foto - Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

Gaziantep’te kavrulmuş bir şekilde çok fazla tercih ediliyor. Et suyu ile yapılan türü de var. Mumbar dolma diğer yöresel Gaziantep yemeklerinin yanında sıklıkla tüketiliyor” dedi.

#6
Foto - Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

Mumbar dolma yapımını anlatan Öztürk, “Kuzunun ince bağırsağından yapılır. Bağırsaklar yaptığımız harçla dolduruluyor. İçerisine bulgur, sarımsak, salça, karabiber, bulbiber, kuyruk yağı ve tuz koyuyoruz. Pişen mumbarları yağda kavuruyoruz. Bunun içine de baharatlar giriyor. Haşlamanın içine ise et suyu konuluyor” ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

Yerli ve yabancı turistlerin mumbar dolmasına olan ilgisine de değinen Öztürk, “Tadına hayran kalan turistler, böyle bir lezzeti nasıl keşfettiklerini öğrenmek istiyor. Mumbar dolma yapımının püf noktalarını ve tarifini merak eden turistler, mumbar dolması tarifi ve bumbar dolması tarifi gibi web sitelerine bakabilirler” diye konuştu.

#8
Foto - Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

Günlük 50-60 porsiyon satış yaptıklarını ifade eden Öztürk, fiyatların 160-170 TL arasında değiştiğini kaydetti.

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