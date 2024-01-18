Gazianteplilerin vazgeçilmezi: Mumbar

. Diğer yöresel yemeklerin yanında da tercih edilen bu lezzet, kışın soğuk havada daha çok rağbet görüyor. Yazın ise gündüzleri daha fazla talep oluyor. Mumbar Gaziantepli vatandaşların yemek öncesinde veya ana yemek olarak sıkla tükettiği bir yemektir.