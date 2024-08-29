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Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!

2024-08-29 16:45:48
Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!

Gaziantep'te bulgur üreticilerinin kurutma mesaisi başladı. Bu sebeple Gaziantep adeta sarıya boyandı.

#1
Foto - Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Gaziantep'te tarlalardan hasat edilerek tesislere getirilen buğday, güneşte kurutulup makinede işlemden geçtikten sonra bulgura dönüşüyor.

#2
Foto - Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!

Türk yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden olup birçok ülkede Türkçe ismiyle anılan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

#3
Foto - Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!

#4
Foto - Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!

#5
Foto - Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!

#6
Foto - Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!

#7
Foto - Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!

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