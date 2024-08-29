2024-08-29 16:45:48 Gaziantep bakın neden sarıya boyandı!
Gaziantep'te bulgur üreticilerinin kurutma mesaisi başladı. Bu sebeple Gaziantep adeta sarıya boyandı.
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Gaziantep'te bulgur üreticilerinin kurutma mesaisi başladı. Bu sebeple Gaziantep adeta sarıya boyandı.
Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Gaziantep'te tarlalardan hasat edilerek tesislere getirilen buğday, güneşte kurutulup makinede işlemden geçtikten sonra bulgura dönüşüyor.
Türk yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden olup birçok ülkede Türkçe ismiyle anılan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.
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