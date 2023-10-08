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Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

2023-10-08 14:11:07
Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

Cumartesi günü Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e binlerce füze atması ve yüzlerce direnişçinin İsrail'e sızmasına İsrail, Gazze'ye "Demir Kılıçlar Operasyonu"nu başlatarak karşılık verdi. Siyonist İsrail, yaşananları "bir savaş ilanı" olarak değerlendirirken, Orta Doğu'da "cehennemin kapıları" bir kez daha açıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas militanlarını kendi bölgelerinden çoğunlukla ittiklerini" söyledi. İsrail'in güneyinde İsrail kuvvetleri ile Hamas arasındaki çatışmalar pazar günü de sürüyor. Gazeteler ise İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları bakın nasıl gördü?

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Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#2
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#3
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#4
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#5
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#6
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#7
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#8
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#9
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#10
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#11
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#12
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#13
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#14
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#15
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#16
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

#17
Foto - Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

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