Gazetecilerden Osmaniye'ye ziyaret

Ziyarette konuşan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: "Ayaklarınıza sağlık, çok memnun oldum ziyaretinizden. Sizlerin desteği önemli. Burada tüm meslek sahiplerinin, gazetecilerin de bu birlikteliğe sahip çıkması çok önemli. Medyanın insanı bilgilendirmesi doğru yönlendirmesi noktasında çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Burada medyadan herhangi bir sıkıntımız olmadı hamdolsun. Herkese bu anlamda minnettarız Osmaniye olarak depremde başarılı bir müdahale gösterdiğimizi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı hamdolsun çaresiz bırakmadık, çaresiz de kalmadılar devletin imkanları geldi. Şu anda da vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmeye başladık. Konteynırlara yerleştirdikten sonra zaten belli bir düzene girecek. Daha sonra ise kalıcı konutlara geçecekler. Yıkık binaları görünce insanın içi yanıyor, yıkılıyorsun, çok zor enkazdaki kurtarma çalışmalarını görüyorsunuz. Çok zor kriz olarak bu çapta bu büyüklükte bir depremi yönetmek çok zor. Ama şuna inanıyorum bunu gönül birliği ile el birliği ile aşacağız. Önümüzdeki süreçte Osmaniye'miz daha güzel bir Osmaniye olacak Daha güzel bir Osmaniye'yi inşa edeceğiz. Devletin Valisi olarak şunu iddia edebilirim, Bu çapta büyük bir felakete dünyanın süper güçleri bile bizim Devletimiz kadar müdahale edemezdi devlet ve millet el ele vererek başarılı olduk."