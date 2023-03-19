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Medya
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Gazetecilerden Osmaniye'ye ziyaret

2023-03-19 12:16:39
Gazetecilerden Osmaniye'ye ziyaret

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD)'nin deprem bölgeleri ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Dernek Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki gazeteciler Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Anadolu Yayıncılar Derneği Yüzyılın felaketinden etkilenen illeri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Dernek Başkanı Sinan Burhan ve gazeteciler Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Burhan, Ölenlere rahmet dileyerek şunları dile getirdi: " Anadolu Yayıncılar Derneği'nin öncülüğünde İletişim Başkanlığının destekleri ile bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Osmaniye'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bizim basın olarak görevimiz varsa eksiklikleri tespit etmek, hükümete duyurmak. İyi yapılanları kamuoyuna duyurmak. Bunun için geldik. Bizlere destek veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun Bey'e yardımcısı Çağatay Bey'e teşekkür ediyoruz Sağ olun var olun."

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Foto - Gazetecilerden Osmaniye'ye ziyaret

Ziyarette konuşan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: "Ayaklarınıza sağlık, çok memnun oldum ziyaretinizden. Sizlerin desteği önemli. Burada tüm meslek sahiplerinin, gazetecilerin de bu birlikteliğe sahip çıkması çok önemli. Medyanın insanı bilgilendirmesi doğru yönlendirmesi noktasında çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Burada medyadan herhangi bir sıkıntımız olmadı hamdolsun. Herkese bu anlamda minnettarız Osmaniye olarak depremde başarılı bir müdahale gösterdiğimizi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı hamdolsun çaresiz bırakmadık, çaresiz de kalmadılar devletin imkanları geldi. Şu anda da vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmeye başladık. Konteynırlara yerleştirdikten sonra zaten belli bir düzene girecek. Daha sonra ise kalıcı konutlara geçecekler. Yıkık binaları görünce insanın içi yanıyor, yıkılıyorsun, çok zor enkazdaki kurtarma çalışmalarını görüyorsunuz. Çok zor kriz olarak bu çapta bu büyüklükte bir depremi yönetmek çok zor. Ama şuna inanıyorum bunu gönül birliği ile el birliği ile aşacağız. Önümüzdeki süreçte Osmaniye'miz daha güzel bir Osmaniye olacak Daha güzel bir Osmaniye'yi inşa edeceğiz. Devletin Valisi olarak şunu iddia edebilirim, Bu çapta büyük bir felakete dünyanın süper güçleri bile bizim Devletimiz kadar müdahale edemezdi devlet ve millet el ele vererek başarılı olduk."

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Foto - Gazetecilerden Osmaniye'ye ziyaret

Osmaniye'mizde 651 bina yıkıldı. bin 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkılan binaların hepsi 1999 yılından önce yapılan binalar. İlimizde 841 konteyner kuruldu. 132 aileye ise konteynerleri bireysel olarak aldılar. 650 kişi konteynerde kalıyor ve 24 tane ise hazırda bekleyen konteynerimiz var."

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