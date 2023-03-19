2023-03-19 12:16:39 Gazetecilerden Osmaniye'ye ziyaret
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD)'nin deprem bölgeleri ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Dernek Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki gazeteciler Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Anadolu Yayıncılar Derneği Yüzyılın felaketinden etkilenen illeri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Dernek Başkanı Sinan Burhan ve gazeteciler Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Burhan, Ölenlere rahmet dileyerek şunları dile getirdi: " Anadolu Yayıncılar Derneği'nin öncülüğünde İletişim Başkanlığının destekleri ile bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Osmaniye'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bizim basın olarak görevimiz varsa eksiklikleri tespit etmek, hükümete duyurmak. İyi yapılanları kamuoyuna duyurmak. Bunun için geldik. Bizlere destek veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun Bey'e yardımcısı Çağatay Bey'e teşekkür ediyoruz Sağ olun var olun."