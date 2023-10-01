Gazeteci Bahar Feyzan’dan CHP’li 52 milletvekiline rüşvet iması: Trendyol’dan para aldınız mı?

Gazeteci Bahar Feyzan, 52 CHP'li vekilin mecliste geçmesi için onay verdikleri e-ticaret kanunu iptal ettirmek için Anayasa mahkemesi'ne başvurduğunu belirterek, CHP'li vekillere 48 saat içerisinde yaşanan u dönüşünü sordu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın mecliste yapıtğı konuşmada kanuna, yasaya destek verdiğini belirten Bahar Feyzan; "Ticaret Bakanlığı e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine ve daha adil olması için yasa teklifi hazırladı. Meclisteki görüşmeler sırasında CHP de tıpkı AK parti gibi yasal düzenlemeyi savunarak evet oyu verdi. Hatta CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yasanın emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir yasal düzenleme olduğunu belirterek "Helal olsun ticaret bakanına helal olsun" ifadesini kullandı. 52 CHP milletvekili ayakta alkışlayarak evet oyu verdi. Ancak CHP'li vekiller yasayı kimsenin anlamadığı şekilde itiraz süresinin bitmesine 24 saat kala iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. O sırada şu rivayetler var, kesindir diyemem. Trendyol herkese para dağıtıyor. Bu yasanın karşıtlığını savunsun diye. Daha enteresanı, CHP'nin başvurusuna anayasa mahkemesi inceliyor ve reddediyor." ifadelerine yer verdi.