2023-10-01 07:36:09 Gazeteci Bahar Feyzan’dan CHP’li 52 milletvekiline rüşvet iması: Trendyol’dan para aldınız mı?
Ticaret Bakanlığı e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine ve daha adil olması için yasa teklifi hazırladı. Gazeteci Bahar Feyzan, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında e-ticaret kanununa AK Parti ile birlikte destek vererek meclisten geçiren CHP’li 52 milletvekilinin 48 saat içerisinde fikir değiştirerek oy verdikleri kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini gündeme taşıdı. 52 CHP’li vekilin Trendyol’dan rüşvet aldığını ima eden Gazeteci Bahar Feyzan; “Bu kanunla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, mecliste “Helal olsun Adalet Bakanına helal olsun” diyordu. Ne oldu da 48 saatte de Anayasa mahkemesi’ne gittiniz” dedi.