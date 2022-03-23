Gaz sorununa iyi gelen 9 doğal çay

- Tatlılar ve şekersiz sakız gibi gaz sancılarını şiddetlendiren gıdaların yanı sıra lahana, brokoli, enginar, avokado, bazı mantarlar, fasulye, bezelye, mercimek gibi fermente olabilen lif bakımından zengin gıdaları iyi pişirerek tüketin. Vücudunuzda en fazla gaza neden olan yiyecekleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için zaman ayırın. - Laktoz intoleransınız varsa süt ve krema gibi bazı ürünlerden kaçının. - Yiyeceklerin sindirimini yavaşlattıkları için diyetinizdeki yağ alımını azaltın. - Bağırsak geçişini hızlandırdığı için günlük yürüyüş (en az 30 dakika/gün) gibi fiziksel aktiviteler yapın. Hareketsiz bir yaşam tarzı, şişkinliği artırarak gaz sancılarına neden olur.