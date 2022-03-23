Gaz sorununa iyi gelen 9 doğal çay

Gaz sancılarının en yaygın nedenleri Bu sindirim bozukluğu en yaygın olarak çok hızlı ve çok fazla yemek gibi kötü beslenme alışkanlıkları ve özellikle kolonda fermente olan belirli gıdaların tüketimi tarafından tetiklenir. Bazı yiyecekler diğerlerinden daha fazla fermente olur. Karnabahar, Brüksel lahanası, fasulye, elma, armut, çekirdekli meyveler ve çiğ sebzeler daha fazla gaza neden olabilir.