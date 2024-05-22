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Spor
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Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

2024-05-22 08:57:25
Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, büyük bir yıkım yaşadı. Sarı-kırmızılılar, dev derbiden puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak 1-0 kaybeden Galatasaray, hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında 24. şampiyonluğu için mücadele edecek. Öte yandan derbiye kötü anlamda damga vuran isim ise Mauro Icardi oldu. Sahada adeta yok olan yıldız futbolcu için şok eden bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Süper Lig'de olağanüstü geçen sezonun son haftasına giriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbi mücadelesi, beklenmedik bir sonla bitti.

#2
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Galatasaray'ın sahadan galip ayrılarak şampiyonluğu kutlamasına kesin gözle bakılırken Fenerbahçe'den tarihi bir çelme geldi.

#3
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Çağlar Söyüncü'nün golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibinin yaptığı tüm şampiyonluk kutlamalarını engelledi.

#4
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Tarihi zaferi doyasıya kutlayan Kanarya, maç sonunda çıkan olaylar nedeniyle de PFDK'den ağır bir darbe alacak.

#5
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Hafta sonu ise İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın Konya'da puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertli ekip, bir mucizenin peşinde koşuyor.

#6
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

ICARDI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI Aslan'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu performans da çok tartışılmıştı.

#7
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

31 yaşındaki yıldızın derbide katettiği mesafe de ortaya çıktı. Maç boyunca 7.4 km kateden tecrübeli golcünün bu mesafenin yüzde 61'ini yani 4,5 km'sini yürüdüğü ortaya çıktı.

#8
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

23 METRELİK SPRINT DENEDİ Icardi, yüzde 26'lık kısma denk gelen 1.9 kilometreyi ise hafif koşu temposunda tamamladı.

#9
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Arjantinli golcü, yüzde 9'luk kısma tekabül eden 636 metreyi koşarak geçirirken, yüzde 4'lük yani 280 metreyi yüksek hızda tamamladığı ortaya çıktı.

#10
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Sarı-Kırmızılı takımın yıldızının sadece ilk yarıda 23 metrelik bir sprint denemesi de dikkatleri çekti.

#11
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Mauro Icardi'nin Konyaspor ile oynanacak şampiyonluk maçında nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.

#12
Foto - Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Sakatlıklarla boğuştuğu bir sezonu geride bırakmak üzere olan Mauro Icardi, 46 maça çıktı. 30 gol ve 12 asistle oynayan yıldız golcü, Süper Lig gol krallığı yarışında da zirvede. Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçtiğimiz sezonu 23 gol ve 8 asistle tamamlamıştı.

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