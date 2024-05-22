Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, büyük bir yıkım yaşadı. Sarı-kırmızılılar, dev derbiden puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak 1-0 kaybeden Galatasaray, hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında 24. şampiyonluğu için mücadele edecek. Öte yandan derbiye kötü anlamda damga vuran isim ise Mauro Icardi oldu. Sahada adeta yok olan yıldız futbolcu için şok eden bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…