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Spor
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Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

2023-06-28 13:14:21
Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi.

#1
Foto - Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Futbolcu Barış Alper Yılmaz kazayı yara almadan atlattı.

#2
Foto - Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Trabzon istikametine gitmeden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı araç, Görele Liman kavşağında ışıklarda İbrahim Z. idaresindeki kartal marka araçla çarpıştı.

#3
Foto - Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

Barış Alper Yılmaz'ın yara almadan atlattığı kazada hafif şekilde yaralanan diğer aracın sürücüsü İbrahim Z. Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın memleketi Rize'ye gittiği öğrenildi.

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