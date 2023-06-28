2023-06-28 13:14:21 Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Futbolcu Barış Alper Yılmaz kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Trabzon istikametine gitmeden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı araç, Görele Liman kavşağında ışıklarda İbrahim Z. idaresindeki kartal marka araçla çarpıştı.
Barış Alper Yılmaz'ın yara almadan atlattığı kazada hafif şekilde yaralanan diğer aracın sürücüsü İbrahim Z. Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın memleketi Rize'ye gittiği öğrenildi.
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