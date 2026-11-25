Namaza gelen vatandaşın boğazına sarılan hadsiz fena çark etti: Ben de 5 vakit namaz kılıyorum
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii çevresinde araç parkı tartışması sırasında bir vatandaşı tehdit edip boğazından ittiği gerekçesiyle tutuklanan F.K'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yolu kapatan araç nedeniyle işe geç kalacağı için sinirlendiğini ve söz konusu ifadeleri kullandığını kabul eden şüpheli, kendisinin de beş vakit namaz kıldığını belirterek ibadeti engelleme amacı taşımadığını savundu.