Olayın bölgede yıllardır devam eden trafik sorunları nedeniyle yaşandığını öne süren F.K, "Sonrasında görüntüleri izlediğimde yaptıklarımın doğru olmadığını da anladım. Yaşananlardan dolayı çok pişman oldum ve müştekiden özür diledim." dedi. Müştekiyle anlaştıklarını ve kendisinden şikayetçi olunmadığını ileri süren F.K, evli ve iki çocuk babası olduğunu, ailesinin geçimini tek başına sağladığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Şüpheli, dini ibadeti engellediği yönündeki suçlamayı ise kabul etmedi.