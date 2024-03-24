2024-03-24 21:45:32 Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…
Galatasaray'da Sacha Boey'nin transferi sonrası kadroya katılan ancak beklentilerin uzağında kalan Serge Aurier ile haziran ayında yollar ayrılacak. Yeni sezonda sağ bek bölgesine kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılıların, aradığı ismi bulduğu öğrenildi. Cimbom'un hedefindeki yıldızı ise İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)