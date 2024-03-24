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Spor
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Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

2024-03-24 21:45:32
Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Galatasaray'da Sacha Boey'nin transferi sonrası kadroya katılan ancak beklentilerin uzağında kalan Serge Aurier ile haziran ayında yollar ayrılacak. Yeni sezonda sağ bek bölgesine kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılıların, aradığı ismi bulduğu öğrenildi. Cimbom'un hedefindeki yıldızı ise İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması adına çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da transfer gündeminin önemli başlıklarından biri de sağ bek...

#2
Foto - Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Sacha Boey'nin Bayern Münih'e transferi sonrası acil bir çözüm arayışına giren Galatasaray, Nottingham Forest'tan Serge Aurier'yi kadrosuna katmıştı.

#3
Foto - Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Tecrübeli oyuncudan hala yararlanılamaması üzerine Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosu adına bu bölgeye bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor.

#4
Foto - Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Fanatik'in İngiliz medyasından derlediği habere göre Sarı- Kırmızılılar, Fulham'ın 28 yaşındaki oyuncusu Kenny Tete'yi gündemine aldı.

#5
Foto - Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Ara transfer döneminde de adı Galatasaray'la anılan Hollandalı sağ bekin Ada kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

#6
Foto - Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Bonservis sorunu olmayan tecrübeli oyuncuyu uygun bir maliyetle renklerine bağlamayı planlayan Galatasaray'ın, detaylı bir sağlık raporu talebinde bulunduğu da gelen haberler arasında.

#7
Foto - Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Hollanda'da Ajax altyapısında yetişen Tete, önce Lyon'a, ardından Fulham'a transfer oldu.

#8
Foto - Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Bir dönem Hollanda Milli Takımı'nın formasını da giyen tecrübeli futbolcu, sadece sağ bekte değil, stoper ve sol bek olarak da görev yapabiliyor.

#9
Foto - Galatasaray’ın hayaleti oldu! Okan Buruk bu işe ne diyecek? Yok böyle bir gelişme…

Bu sezon formasını Leicester'dan transfer edilen Castagne'ye kaptıran Kenny Tete, Fulham'dan ayrılmaya karar verdi ve menajeriyle birlikte gelen teklifleri değerlendiriyor.

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