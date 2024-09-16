Galatasaray'ın başı fena halde belada! Bu sorumsuzluğun hesabını kim verecek?

Net Holding, ülkemize yarım asırdır hizmet veren ve değer yaratan bir kurumdur. Merit markası ise, 1988 yılında kurulan Merit Turizm’in, o günden bu yana binlerce çalışanının emeği ve milyonlarca dolarlık yatırımımızla var edilmiş ve Türk turizminin saygın markalarından biri olarak sektördeki yerini almıştır. Merit adının birçok kategoride ve Türkiye de dahil pek çok ülkede tarafımızca tescil ettirilmesine rağmen, dönem dönem markamızın yanına farklı isimler eklenerek, marka tescili başvuruları yapılabilmektedir. Ancak, yaptığımız itirazlar ve hukuki mücadeleler sonucunda bu başvurular engellenmektedir. Çünkü marka güvendir, biz de misafirlerimize yıllardır güven duydukları Merit markasıyla hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda, Net Holding’e ait Merit markasıyla ilgili izinsiz kullanımlara karşı, her türlü hukuki haklarımızı kullandığımızı ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Aslen yasadışı online bahis ve kumar sitesi işleten meritking isimli canlı casino ve canlı bahis sitesi sahiplerine karşı da hukuki mücadelemiz yıllardır devam etmektedir. Köklü geçmişi ve kurumsal yapısıyla spor camiasında saygın konumda bulunan Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin, bu yanlış karara farkında olmayarak imza attıklarını düşünüyoruz. Değerli spor kulübümüz Galatasaray’a, tarafımızdan yapılacak bilgilendirme ve gönderilecek ihtarname sonucunda, bu yanlıştan geri adım atılacağına inancımız tamdır. Aksi takdirde hukuki olarak tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.''