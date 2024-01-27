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Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

2024-01-27 19:10:34
Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan sarı-kırmızılı ekip, Kamerun asıllı Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasıyla beraber kazanacağı yüklü miktarda bonservis bedelini dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamak için kullanacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde bu yıla da iyi bir başlangıç yaptı.

#2
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Son olarak ligin 22. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

#3
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Bu skorla beraber puanını 57'ye yükselten Cimbom, averaj farkıyla gerisinde bulunduğu lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

#4
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

İstanbulspor maçında kadroda yer almayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olacağı öğrenildi.

#5
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Yıldız futbolcu bugün sabah saatlerde Almanya'ya gitti ve yeni takımına katılmak için sağlık kontrollerinden geçiyor.

#6
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, transfer için Almanya'ya giden Sacha Boey için konuştu.

#7
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Thomas Tuchel yaptığı açıklamada, "Boey transferi bitti sayılır. Bizim arzumuz Sacha Boey'la sözleşme imzalamak. Bazı şeylere son anda karar verildi. Sağlık kontrolleri devam ediyor" dedi.

#8
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Alman devi Bayern Münih, son olarak 30 milyon Euro + bonuslar şeklinde bir teklif daha yaptı. Sacha Boey gitmek istediğini Galatasaray'a iletmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi kabul etti.

#9
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Ara transfer çalışmalarına hız kesmeden Galatasaray için duyanları şaşkına çeviren bomba bir transfer iddiası gündeme düştü.

#10
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmzılılar, son Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli oyuncu Paulo Dybala için çalışmalara başladı.

#11
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Haberin devamında bu operasyonun zor olacağı belirtilirken, Galatasaray'ın forvet transferi yapmayacağı öne sürüldü.

#12
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

#13
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Arjantinli futbolcu bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Dybala bu maçlarda 6 gol, 6 asist üretti.

#14
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

Ayrıca Transfermarkt verilerine göre Paulo Dybala'nın aktif olarak 25 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

#15
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

#16
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

#17
Foto - Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...

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