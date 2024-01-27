2024-01-27 19:10:34 Galatasaray’ın Afrika asıllısıydı ama yerine gelecek ismi tüm dünya konuşacak! Taraftarın rüya transferi gerçek oluyor...
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan sarı-kırmızılı ekip, Kamerun asıllı Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasıyla beraber kazanacağı yüklü miktarda bonservis bedelini dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamak için kullanacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...