Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Sarı-kırmızılılarda 2023-2024 sezonu için çalışmalar başladı. Galatasaray'da buna göre başkanvekili Erden Timur ise transfer için listesindeki isimlerle temaslarını sürdürüyor. Yönetim özellikle forma sponsorunun yanı sıra takımdan ayrılma ihitmali olan oyuncuların satışından da büyük bir kazanç elde etmek istiyoruz. Hatta bu rakamın Galatasaray tarihinin en yüksek bonser geliri elde ettiği sezon olması bekleniyor.