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Spor
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Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

2023-06-29 14:04:25
Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Sarı-kırmızılılarda 2023-2024 sezonu için çalışmalar başladı. Galatasaray'da buna göre başkanvekili Erden Timur ise transfer için listesindeki isimlerle temaslarını sürdürüyor. Yönetim özellikle forma sponsorunun yanı sıra takımdan ayrılma ihitmali olan oyuncuların satışından da büyük bir kazanç elde etmek istiyoruz. Hatta bu rakamın Galatasaray tarihinin en yüksek bonser geliri elde ettiği sezon olması bekleniyor.

#1
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Galatasaray'da gözler artık Erden Timur'a çevrildi.

#2
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Geçen sezon başından bu yana yapmış olduğu transferlerle adı 'transfer sihirbazı' olan Timur startı Londra'da verdi.

#3
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Erden Timur'un listesi ise oldukça kabarık gibi duruyor.

#4
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Sarı-kırmızılılarda buna göre yeni sezon startı da verildi.

#5
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Cimbom'da çalışmalar oldukça eğlenceli başladı.

#6
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Galatasaray teknik heyetinin ilk kamp sonrası geçen oyuncuları da kiralık olarak göndereceği öğrenildi.

#7
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Transfer çalışmalarını 4 koldan sürdüren Galatasaray'ın çok önemli bir gündemi daha var.

#8
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Gösterdiği müthiş performans sonrası birçok futbolcusu için teklifler alan sarı-kırmızılıların Avrupa devleriyle pazarlıkları son sürat devam ediyor.

#9
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler transfer operasyonunu doğrudan etkileyecek.

#10
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, transfer teklifi gelen yıldız oyuncuların bonservis bedellerini belirledi.

#11
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Özellikle Sacha Boey, Torreira ve Victor Nelsson için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda.

#12
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Şu anda 3 oyuncu için Galatasaray'ın masasında önemli teklifler var.

#13
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

İngiltere'den Arsenal, Brighton, Aston Villa ve Bundesliga'dan bir kulüpten Sacha Boey için 15 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus içeren teklif geldi.

#14
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Tottenham Hotspur'un çok ciddi şekilde ilgilendiği Nelsson için de masaya 20 milyon Euro koyduğu ifade edildi.

#15
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Ancak sarı-kırmızılılar 3 teklifi de 'yetersiz' bulduğu için geri çevirdi.

#16
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Yönetim Nelsson için 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri düşünmüyor.

#17
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

A Spor'a göre; Boey'un da 25 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakılmayacağı belirtiliyor.

#18
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Bu 3 oyuncudan Nelsson'un 2026, Boey'in 2025, Torreira'nın ise 2026 yılında sözleşmeleri sona eriyor.

#19
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Torreira için en ciddi adaylar Milan ve Lazio olduğu öğrenildi.

#20
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Uruguaylı oyuncu için geçtiğimiz günlerde Lazio 6 milyon Euro önermişti.

#21
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Galatasaray Torreira için en az 10 milyon Euro istiyor.

#22
Foto - Galatasaray’ın adımı ses getirecek! Bomba bayram bitmeden patlayabilir: Görenler şaşkına döndü

Torreira'nın ise Galatasaray'da çok mutlu olduğu biliniyor.

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