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Spor
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Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

2024-04-04 12:04:38
Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezonun iki şampiyonluk adayı Galatasaray ve Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçında da karşı karşıya gelecekler. Bu sezon saha içinde olduğu kadar saha dışında da sıkça karşı karşıya gelen iki Süper Lig devi, Süper Kupa mücadelesi için flaş kararlar alıyor. Fenerbahçe, karşılaşmaya U19 takımıyla çıkmaya karar verirken TFF'den iki farklı talepte bulundu. Bunun üzerine TFF'nin yanıtı gecikmezken Galatasaray'ın da beklenmedik bir talebi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

1
#1
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Hatayspor'u sahasında ağırlayan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin tek golüyle sahadan galip ayrıldı ve puanını 84 yaptı.

#2
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Adana Demirspor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe ise mücadeleyi 4-2 kazanarak puanını 82 yaptı.

#3
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Şampiyonluk yarışında iplerin iki takım arasında oynanacak dev derbide kopması beklenirken hafta sonu da ilginç bir Süper Kupa mücadelesi futbolseverleri bekliyor.

#4
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa mücadelesine 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını, Türkiye Kupası'na da gelecek 2 sezon katılmama kararı aldıklarını söyledi.

#5
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Ülker Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilecik, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenip karşılaşmanın yabancı bir hakemle yönetilmesi için ıslak imzalı başvuruda bulunduklarını belirtti.

#6
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Şanlıurfa'da oynanması planlanan mücadeleye 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını dile getiren Bilecik, şöyle devam etti:

#7
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

"Bütün hazırlığımızı 19 yaş altı takımımızla Urfa'ya gitme şeklinde yaptık. Taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Urfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Urfa kentine de bir söz verelim, uygun bir tarihte Fenerbahçe A takımını Urfa'ya götürerek, takımımızı Urfa'daki kardeşlerimize izlettireceğiz."

#8
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü'nün 7 Nisan'da Galatasaray ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi ve yabancı hakem ile oynanması yönündeki talebini kabul etmedi.

#9
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

TFF'nin Fenerbahçe'nin talebini reddetmesinin ardından sarı-lacivertliler Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkacak.

#10
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Yaşananların ardından bir yeni gelişme daha ortaya çıktı. Galatasaray'ın da TFF'den bir talebi olduğu söylendi.

#11
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılılar da Fenerbahçe gibi yabancı hakem talebini TFF'ye iletti.

#12
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Ancak Galatasaray cephesinin bir isteği daha var. O da VAR hakemlerinin de yabancı olması ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilmesi.

#13
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Bunun üzerine TFF'nin nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.

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