Galatasaray’dan Süper Kupa için beklenmedik talep! Şok istekleri ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezonun iki şampiyonluk adayı Galatasaray ve Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçında da karşı karşıya gelecekler. Bu sezon saha içinde olduğu kadar saha dışında da sıkça karşı karşıya gelen iki Süper Lig devi, Süper Kupa mücadelesi için flaş kararlar alıyor. Fenerbahçe, karşılaşmaya U19 takımıyla çıkmaya karar verirken TFF'den iki farklı talepte bulundu. Bunun üzerine TFF'nin yanıtı gecikmezken Galatasaray'ın da beklenmedik bir talebi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…