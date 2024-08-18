2024-08-18 19:11:37 Galatasaray’dan Real Madrid’e yılın transfer çalımı! Aslan, genç yıldızı kapıyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezonun ilk haftasını galibiyetle kapatan Galatasaray, Hatayspor ve Konyaspor maçlarını kazanmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da İsviçre takımı Young Boys ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, transferde flaş adımlar atmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin son haftalarına doğru girilirken fırsat transferleriyle taraftarını sevindirecek olan Aslan, Real Madrid'in de peşinden koştuğu yıldız oyuncu için devrede. İşte son dakika haberinin detayları…